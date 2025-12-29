अयोध्या की 126 ग्राम पंचायतों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, गांव में रहकर तैयारी कर सकेंगे छात्र
जागरण संवाददाता, अयोध्या। जिले की 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबों को खरीदने का आदेश नेशनल बुक ट्रस्ट को दिया जा चुका है। कंप्यूटर व अन्य उपकरण भी जेम पोर्टल से क्रय करने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार से प्रति डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए चार लाख रुपये उपलब्ध करा दिया गया है।
पहले चरण में 126 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इनकी ब्लाकवार संख्या भी निर्धारित हो गई है।
- अमानीगंज ब्लाक में 14
- बीकापुर में 27
- हरिंग्टनगंज में 12
- मसौधा में चार
- मवई में 20
- मयाबाजार में सात
- मिल्कीपुर में पांच
- पूराबाजार में छह
- रुदौली में 14
- सोहावल में पांच
- तारुन में 12 ग्राम पंचायतों में स्थापना होनी है।
इनका पंचायती निदेशालय से अनुमोदन हो चुका है। अनुमोदित ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में लाइब्रेरी की स्थापना होगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव के अनुसार इसकी स्थापना के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ग्राम पंचायत के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वे गांव में रहकर ही तैयारी कर सकेंगे।
