    आप कभी न करें ये गलती... मोबाइल से बात करते हुए ट्रैक पार कर रहा युवक जोधपुर एक्सप्रेस से टकराया, मौत

    By Shashank Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:01 PM (IST)

    औरैया में एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। तभी वह जोधपुर एक्सप्रेस से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए।

    घटनास्थल पर मौजूद अछल्दा थाना प्रभारी पंकज मिश्र। जागरण 

    संवाद सूत्र, जागरण, अछल्दा(औरैया)। मोबाइल फोन पर बात करते हुए ट्रैक पार कर रहा 30 वर्षीय युवक वैशौली गांव के पास हावड़ा जंक्शन-जोधपुर (12307) सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गया। इंजन की टक्कर लगने से दूर जा गिरा। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं, मोबाइल के चार टुकड़े हो गए। बुधवार शाम 4 बजे हादसा हुआ। लोको पायलट ने अछल्दा स्टेशन मास्टर को कंट्रोल रूम के जरिये घटना से अवगत कराया। अछल्दा थाने की पुलिस कुछ देर में पहुंची। शव को घटनास्थल से हटवाया। इस बीच रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रेन रुकी नहीं थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    रेलवे लाइन को पार करने के दौरान जरा सी चूक जान पर बन आती है। अक्सर लोग मोबाइल या ईयर फोन लगाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। बुधवार को इसके चलते वैशाली गांव के पास रेलवे लाइन पर एक युवक की मौत हो गई। वह डाउन लाइन में जोधपुर एक्सप्रेस से टकरा गया। इंजन की टक्कर तेज होने से वह दूर जा गिरा। उसकी मौत हो गई।

     

    हादसा पता लगने पर आरपीएफ के कांस्टेबल सतेंद्र कुमार पहुंचे। उन्होंने सीमा क्षेत्र सिविल पुलिस में आने की बात कही। स्टेशन मास्टर ने सिविल पुलिस को मेमो भेजा। अछल्दा थाना प्रभारी पंकज मिश्रा टीम के साथ पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया युवक नीली जैकेट, चौकड़िया हरी चेकदार शर्ट, नीली जींस पहने हुए है। मोबाइल फोन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से वह बेकार हो गया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।