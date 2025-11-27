Weather Update: तापमान घटते ही रातें हुईं सर्द...मौसम विभाग का अलर्ट, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

Language
    By Rajesh Kashyap Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रातें ठंडी हो गई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है और लोगों को ठंड से बचने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।

    जागरण संवाददाता, औरैया। सर्दी का मौसम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तापमान घटने से रातें सर्द होने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह व शाम धुंध भी छाने लगी है। जल्द ही गुलाबी मौसम कड़ाके की सर्दी में बदल जाएगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। हवाएं भी तेज चलने लगी हैं। सुबह के समय सर्दी अधिक रहती है। हालांकि धूप निकलते ही सर्दी का असर कम हो जाता है। लेकिन फिर बुजुर्ग व अन्य लोग दिन में धूप सेंकते हुए दिखाई पड़ते हैं।

    एक ओर जहां अधिकतम तापमान गिर रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी कमी आ रही है। जिससे इस समय रातें अधिक सर्द होने लगी हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग अलाव का सहारा भी लेने लगे हैं।

    मौसम विज्ञानी डॉ. राम पलट ने बताया कि जल्द ही सर्दी में इजाफा हो जाएगा। वायुमंडल में 92 प्रतिशत आद्रता रही। चार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने हवाएं चलीं।

