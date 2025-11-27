Weather Update: तापमान घटते ही रातें हुईं सर्द...मौसम विभाग का अलर्ट, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, औरैया। सर्दी का मौसम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तापमान घटने से रातें सर्द होने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह व शाम धुंध भी छाने लगी है। जल्द ही गुलाबी मौसम कड़ाके की सर्दी में बदल जाएगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा।

