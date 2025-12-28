Language
    औरैया के बमुरीपुर गांव में एक साथ तीन अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

    By Jitendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    औरैया के बमुरीपुर गांव में एक साथ तीन अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दो घंटे की मशक्कत के बाद त ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, औरैया। अछल्दा के बाद औरैया-ककोर मार्ग स्थित बमुरीपुर गांव में तीन अजगर एक साथ निकलने से ग्रामीण सहम गए। अलाव ताप रहे लोगों के शोर मचाने पर भीड़ एकत्र हो गई।

    सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। रविवार दोपहर करीब एक बजे की घटना है। दो घंटे की मशक्कत के बाद तीनों अजगरों को पकड़ गांव से निकली सेंगुर नदी किनारे जंगल में छोड़ दिया गया।

    डिप्टी रेंजर ने बताया कि आठ से 10 फीट लंबाई के दो मादा अजगर मिले हैं। तीसरे अजगर की लंबाई करीब पांच फीट थी। आसपास का क्षेत्र बीहड़ी होने से अजगर निकल आए होंगे।

    20 दिन पहले अछल्दा में एक आटा चक्की के पीछे 12 फीट लंबा अजगर निकला था। जिसे ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने पकड़ कर प्लास्टिक की बोरी में भरकर दूर जंगल में जाकर छोड़ा था। रविवार की दोपहर औरैया-ककोर मार्ग स्थित बमुरीपुर गांव में तीन अजगर एक साथ निकले।

    इन्हें देखकर गांव में हड़कंप मच गया, गामीणों ने घरों के बाहर खेल रहे बच्चों को अंदर कर लिया। कुछ देर के लिए सड़क पर सन्नाटा छा गया। यूपी-112 व वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। डिप्टी रेंजर दिनेश चंद्र ने बताया कि रेस्क्यू कर तीनों अजगरों को बोरियों में भर कर बीहड़ क्षेत्र में छोड़ दिया गया है।

    गांव के लोगों के साथ आसपास के गांवों दौलतपुर, तुर्कीपुर गांव के लोगों को सजग किया गया है। सेंगुर नदी के आसपास का क्षेत्र बीहड़ी होने से अक्सर अजगर या अन्य सांप निकलने की घटना सामने आती है।