Auraiya News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, जांच में जुटी पुलिस

बिधूना के रठगांव में एक 19 वर्षीय युवती का शव पंखे से लटका मिला। मृतका आराधना रात को परिवार के साथ सोने के बाद कमरे में लटकी पाई गई। उसकी मां ने शव देखा और परिवार को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आराधना की शादी की बात चल रही थी लेकिन उसने इनकार कर दिया था।

जागरण संवाददाता, बिधूना। गांव रठगांव में रविवार देर रात कमरे के अंदर पंखा में दुपट्टे के सहारे एक युवती का शव लटका मिला। मां ने सुबह तड़के शव लटका देखा तो शोर मचााय। शोर सुनकर स्वजन इकठ्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बदा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

गांव रठगांव निवासी गिरीश चंद्र की 19 वर्षीय बेटी आराधना ने रविवार रात स्वजन के साथ के साथ खाना खाकर मां के साथ छत पर सोने चली गई थी। देर रात युवती ने छत से नीचे उतरकर कमरे में दुपट्टा से फंदा लगाकर जान दे दी। सोमवार तड़के मां रानी देवी नीचे उतरी तो देखा कि बेटी को फंदे से लटका देख उसकी चीख निकल गई।

आवाज सुनकर स्वजन आ गए। युवती मां के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। पिता 10 दिन पूर्व जयपुर में प्राइवेट नौकरी करने के लिए घर से गया था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाल मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।