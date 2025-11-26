Language
    ब्रेक शू चिपकने पर पहिये से निकली चिंगारी, अछल्दा में रोकी मालगाड़ी

    By Shashank Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    बुधवार रात पाता स्टेशन से सूचना मिली कि एक मालगाड़ी के पहिये से चिंगारी निकल रही है। अछल्दा स्टेशन पर मालगाड़ी को रोककर जांच की गई, जिसमें ब्रेक शू चिपके हुए पाए गए। उन्हें ठीक करने के बाद मालगाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान कुछ यात्री ट्रेनों को लूप लाइन से निकाला गया, और रात नौ बजे के बाद रेल यातायात सामान्य हो सका।

    संवाद सूत्र, जागरण, अछल्दा(औरैया)। मालगाड़ी के पहिए से चिंगारी निकलने की जानकारी पाता स्टेशन ने अछल्दा स्टेशन स्टाफ को सूचना दी। इस पर अछल्दा स्टेशन के प्लेटफार्म तीन की मेन लाइन पर मालगाड़ी रोक दी गई। बुधवार रात करीब आठ बजकर तीन मिनट की घटना है। वैगन को जांचने पर ब्रेक शू चिपके मिले। जिसे अलग किया गया। मालगाड़ी 8.50 बजे गंतव्य को रवाना कर दी गई।

    खाली वैगन की मालगाड़ी कानपुर से इटावा की ओर जा रही थी। फफूंद व अछल्दा रेलवे स्टेशन के बीच पाता स्टेशन से मालगाड़ी निकलने पर स्टाफ को बीच के वैगनों के एक पहिये से चिंगारी निकलने की बात पता लगी। इस पर वह सक्रिय हो गए। कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इस पर परिचालन विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी। अछल्दा स्टेशन की मेन लाइन पर मालगाड़ी को रोक दिया गया।

     

    हावड़ा-दिल्ली रेलमार्ग की डीएफसी लाइन पर मालगाड़ियों का दबाव अधिक होने से यह मालगाड़ी मेन लाइन से निकाली जा रही थी। इसी बीच घटना हुई। मालगाड़ी के पहिये जांचने के बाद उसे गंतव्य की ओर भेजा गया। इस बीच फफूंद-शिकोहाबाद मेमू समेत दो यात्री ट्रेनों को लूप लाइन से निकाला गया। रात नौ बजे के बाद रेल यातायात पूरी तरह से बहाल हो सका था। उधर, घटना के संबंध में अछल्दा रेलवे स्टेशन अधीक्षक अनिल त्यागी से परिचालन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी की। उन्होंने बताया कि ब्रेक शू चिपक जाने से दिक्कत आई थी।