ब्रेक शू चिपकने पर पहिये से निकली चिंगारी, अछल्दा में रोकी मालगाड़ी

संवाद सूत्र, जागरण, अछल्दा(औरैया)। मालगाड़ी के पहिए से चिंगारी निकलने की जानकारी पाता स्टेशन ने अछल्दा स्टेशन स्टाफ को सूचना दी। इस पर अछल्दा स्टेशन के प्लेटफार्म तीन की मेन लाइन पर मालगाड़ी रोक दी गई। बुधवार रात करीब आठ बजकर तीन मिनट की घटना है। वैगन को जांचने पर ब्रेक शू चिपके मिले। जिसे अलग किया गया। मालगाड़ी 8.50 बजे गंतव्य को रवाना कर दी गई।

खाली वैगन की मालगाड़ी कानपुर से इटावा की ओर जा रही थी। फफूंद व अछल्दा रेलवे स्टेशन के बीच पाता स्टेशन से मालगाड़ी निकलने पर स्टाफ को बीच के वैगनों के एक पहिये से चिंगारी निकलने की बात पता लगी। इस पर वह सक्रिय हो गए। कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इस पर परिचालन विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी। अछल्दा स्टेशन की मेन लाइन पर मालगाड़ी को रोक दिया गया।