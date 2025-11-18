SIR Updates: एसआईआर को लेकर पढ़ें ये निर्देश, एक परिवार के सभी मतदाताओं का मतदेय स्थल एक..और भी बहुत कुछ

जागरण संवाददाता, औरैया। एसआईआर फार्म को लेकर पूरे प्रदेश भर में तेजी से काम चल रहा है। इधर, औरैया में जिला निर्वाचन अधिकारी डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें आयोग के अनुपालन में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन कर प्रस्तावित नवसृजित मतदेय स्थलों के भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 को लेकर कहा कि चार दिसंबर तक बीएलओ अपने मतदेय स्थलों के समस्त मतदाताओं से संपर्क कर प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएगा और गणना प्रपत्र भरने में सहायता करेगा। गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रह करने का कार्य करेगा। बीएलओ इस बात का ध्यान रखेगा कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन एवं अन्य अशक्त समूहों के मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त करने एवं भरकर जमा करने में कोई असुविधा न हो। गणना प्रपत्र का प्रथम भाग आंशिक रूप से पहले से भरा हुआ होगा।

गणना प्रपत्र पर चस्पा करवाया जाएगा फोटो इसमें मतदाता का नाम, फोटो पहचान पत्र सख्या, भाग संख्या, कम संख्या एवं विधान सभा का नाम एवं राज्य की प्रविष्टियों पहले से ही भरी होंगी तथा फोटो भी पहले से ही मुदित होगा। बीएलओ द्वारा मतदाता से उसका नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदाता द्वारा उक्त विवरण 2003 की मतदाता सूची में अंकित जिला, राज्य, विधान सभा, भाग संख्या का उल्लेख किया जायेगा। गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा। जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करा दिया जायेगा। उन सभी मतदाताओं का नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

एक प्रति अपने पास रखें गणना प्रपत्र भरने के बाद बूथ लेवल अधिकारी मतदाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित अथवा किसी वयस्क संबंधी के हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षरित प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखेगा। दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर कर मतदाता व वयस्क संबंधी को पावती के रूप में देगा। यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र को आनलाइन माध्यम से भरकर दस्तावेज सहित अपलोड किया गया है तो बीएलओ द्वारा मतदाता के घर-घर भ्रमण कर सत्यापन किया जायेगा। बीएलओ भरे हुए गणना प्रपत्रों को मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड करेगा तथा रिकार्ड के रूप में संबंधित उप जिलाधिकारी के पास संरक्षित करने के लिए जमा करेगा।

854 मतदान केंद्रों पर 1139 मतदेय स्थल बनाए गये बैठक में बताया कि जनपद में तीनों विधान सभाओं के अन्तर्गत 854 मतदान केंद्रों पर 1139 मतदेय स्थल बनाए गये थे। सम्भाजन के के बाद जनपद में प्रस्तावित 161 मतदेय स्थलों को सम्मिलित करते हुए मतदेय स्थलों की संख्या 1300 हो जायेगी। उन्होंने विधान सभावार जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में 202 बिधूना विधान सभा के कुल 286 मतदान केंद्रों पर 404 मतदेय स्थल सृजित थे। सम्भाजन उपरांत मतदेय स्थलों की संख्या बढ़कर 471 हो जायगी। इसी प्रकार पूर्व में 203 दिबियापुर विधान सभा के कुल 289 मतदान केंद्रों पर 361 मतदेय स्थल सृजित थे और सम्भाजन के बाद मतदेय स्थलों की संख्या बढ़कर 410, 204 औरैया सदर विधान सभा के कुल 287 मतदान केंद्रों पर 374 मतदेय स्थल सृजित थे और संभाजन के बाद मतदेय स्थलों की संख्या बढ़कर 419 हो जायगी।