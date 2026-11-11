अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा पर साध्वी निरंजन ज्योति का तंज, बोलीं- आस्था नहीं, राजनीतिक यात्रा

जागरण संवाददाता, औरैया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या कार्यक्रम को राजनीतिक बताया। कहा कि अखिलेश का अयोध्या जाना आस्था की नहीं राजनीतिक यात्रा है।

उन्होंने कहा, सपा सांसद कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं। अयोध्या जाने से पहले अखिलेश सैकड़ों राम भक्तों व स्वजन से माफी मांगें जिनका खून बहा है। उक्त विचार बुधवार शाम करीब चार बजे महामंडलेश्वर एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र उपाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता के आवास पर पत्रकारों से वार्ता में व्यक्त किए।