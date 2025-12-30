'भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं, सेवा और संकल्प', औरैया में बोलीं राज्य मंत्री साध्वी निरंजन

जागरण संवाददाता, औरैया। भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं, सेवा और संकल्प का माध्यम है। यह बात पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अटल स्मृति सम्मेलन में कही।

भारत रत्न, राष्ट्रनायक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतन के अमर स्तंभ अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी समारोह के अंतर्गत नगर पालिका इंटर कालेज परिसर में मंगलवार दोपहर सम्मेलन हुआ।

इस दौरान एसआइआर अभियान की विधान सभा निर्वाचन स्तरीय बैठक हुई। इसमें जिले की राजनीति में स्पष्ट संदेश दिया गया। सम्मेलन में भाजपा का अनुशासन, संगठनात्मक एकजुटता और वैचारिक आक्रामकता साफ दिखाई दी।

मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यकर्ताओं से अटल विचारों को बूथ-स्तर तक पहुंचाने और संगठन को चुनावी दृष्टि से और मजबूत करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष, कानपुर देहात मनोज शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाला समय संगठन की परीक्षा का है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस लड़ाई का सिपाही है।