'भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं, सेवा और संकल्प', औरैया में बोलीं राज्य मंत्री साध्वी निरंजन
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने औरैया में अटल स्मृति सम्मेलन में कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प का माध्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरैया। भाजपा की राजनीति सत्ता नहीं, सेवा और संकल्प का माध्यम है। यह बात पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अटल स्मृति सम्मेलन में कही।
भारत रत्न, राष्ट्रनायक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतन के अमर स्तंभ अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी समारोह के अंतर्गत नगर पालिका इंटर कालेज परिसर में मंगलवार दोपहर सम्मेलन हुआ।
इस दौरान एसआइआर अभियान की विधान सभा निर्वाचन स्तरीय बैठक हुई। इसमें जिले की राजनीति में स्पष्ट संदेश दिया गया। सम्मेलन में भाजपा का अनुशासन, संगठनात्मक एकजुटता और वैचारिक आक्रामकता साफ दिखाई दी।
मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यकर्ताओं से अटल विचारों को बूथ-स्तर तक पहुंचाने और संगठन को चुनावी दृष्टि से और मजबूत करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष, कानपुर देहात मनोज शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाला समय संगठन की परीक्षा का है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस लड़ाई का सिपाही है।
सम्मेलन के माध्यम से यह साफ़ संदेश गया कि भाजपा अटल विचारों के साथ मैदान में पूरी ताकत से उतरी है और संगठनात्मक स्तर पर किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है।
जिला प्रभारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, जिला महामंत्री कुलदीप दुबे, कौशल राजपूत, शिव सिंह भारती, धीरेंद्र सिंह एसआइआर अभियान संयोजक, अमरचंद राठौर, जन्म शताब्दी समारोह सह संयोजक कमलेश अवस्थी, अभियान सह संयोजक इंद्रपाल सिंह पाल, अभियान सह संयोजक मंजू सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष बाबरपुर आशा चक, औरैया नगर मंडल अध्यक्ष रामजी बाजपेयी, औरैया देहात मंडल अध्यक्ष कुंवर सिंह बाथम, अजीतमल मंडल अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह राजपूत, मुरादगंज मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह राजावत सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
