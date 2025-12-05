बैंड बाजा बराती, फिर ऐसा कुछ हुआ...मंडप से दुल्हन बिन लौटा दुल्हा

संवाद सहयोगी, जागरण, अजीतमल (औरैया)। बैंड बाजा के साथ इटावा से पहुंची बरात बिना दुल्हन लिए वापस लौट गई। विवाह कार्यक्रम के बीच किसी बात से नाराज होकर दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। जिसे समझाने का प्रयास हुआ लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। घटना गुरुवार देर रात अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या धाम गेस्ट हाउस में हुई।

बाबरपुर के शिवाजी नगर निवासी युवती की शादी इटावा के भरथना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोड़ी के युवक से तय हुई थी। गुरुवार को अयोध्या धाम गेस्ट हाउस में समय पर बरात पहुंची। शुरुआती रस्में धूमधाम से हुईं। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। जो चंद मिनट बाद चिंता में बदल गई। मंडल में दुल्हन पहुंची और युवक से शादी करने से इन्कार कर दिया। उसने दूल्हे को मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया।

पहले लोगों ने समझा कि मजाक चल रहा है लेकिन दुल्हन के चेहरे का भाव देख सभी के हावभाव बदल गए। समझाने का प्रयास किया गया लेकिन युवती नहीं मानी और मंडप से चली गई। ऐसे में दूल्हा बने युवक को बिना दुल्हन बरात समेत वापस लौटना पड़ गया। वधू पक्ष का आरोप है कि लड़का मानसिक तौर पर ठीक नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर ही वर पक्ष से बहस हुई। कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है। न तहरीर मिली है।

इधर, बरातियों ने खड़े ट्रक पर किया पथराव ग्राम बडेरा में बरातियों ने गुरुवार देर रात खड़े ट्रक पर पथराव कर दिया। बवाल करते हुए बरात में आए लोगों ने सो रहे चालक को पीटा। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की। उनके बीच समझौता होने पर कार्रवाई नहीं की। कोतवाली पुलिस का कहना है कि विद्यालय के पास गलत तरीके से वाहन खड़े थे। यह देख चालक ने ट्रक खड़ा कर दिया और केबिन में सो गया था।