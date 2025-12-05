बैंड बाजा बराती, फिर ऐसा कुछ हुआ...मंडप से दुल्हन बिन लौटा दुल्हा
औरैया में एक विवाह समारोह में बरात धूमधाम से दुल्हन के घर पहुंची। स्वागत भी हुआ। लेकिन दूल्हे को दुल्हन के बिना ही वापस लौटना पड़ा। दुल्हन ने अचानक शा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, अजीतमल (औरैया)। बैंड बाजा के साथ इटावा से पहुंची बरात बिना दुल्हन लिए वापस लौट गई। विवाह कार्यक्रम के बीच किसी बात से नाराज होकर दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। जिसे समझाने का प्रयास हुआ लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। घटना गुरुवार देर रात अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या धाम गेस्ट हाउस में हुई।
बाबरपुर के शिवाजी नगर निवासी युवती की शादी इटावा के भरथना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोड़ी के युवक से तय हुई थी। गुरुवार को अयोध्या धाम गेस्ट हाउस में समय पर बरात पहुंची। शुरुआती रस्में धूमधाम से हुईं। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। जो चंद मिनट बाद चिंता में बदल गई। मंडल में दुल्हन पहुंची और युवक से शादी करने से इन्कार कर दिया। उसने दूल्हे को मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया।
पहले लोगों ने समझा कि मजाक चल रहा है लेकिन दुल्हन के चेहरे का भाव देख सभी के हावभाव बदल गए। समझाने का प्रयास किया गया लेकिन युवती नहीं मानी और मंडप से चली गई। ऐसे में दूल्हा बने युवक को बिना दुल्हन बरात समेत वापस लौटना पड़ गया। वधू पक्ष का आरोप है कि लड़का मानसिक तौर पर ठीक नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर ही वर पक्ष से बहस हुई। कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है। न तहरीर मिली है।
इधर, बरातियों ने खड़े ट्रक पर किया पथराव
ग्राम बडेरा में बरातियों ने गुरुवार देर रात खड़े ट्रक पर पथराव कर दिया। बवाल करते हुए बरात में आए लोगों ने सो रहे चालक को पीटा। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की। उनके बीच समझौता होने पर कार्रवाई नहीं की। कोतवाली पुलिस का कहना है कि विद्यालय के पास गलत तरीके से वाहन खड़े थे। यह देख चालक ने ट्रक खड़ा कर दिया और केबिन में सो गया था।
रास्ता बंद होने से विवाद
बडेरा गांव निवासी एक ग्रामीण की पुत्री का विवाह गुरुवार को था। बरात गांव स्थित एक विद्यालय के पास आनी थी। बरातियों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। जिस वजह से रास्ता बंद हो गया। गांव निवासी राहुल यह देख ट्रक को खड़ा कर दिया। केबिन में सो गया। वापस लौटने पर बरातियों को अपनी गाड़िया निकालते समय दिक्कत हुई। ट्रक को खड़ा देख ईंट मारकर उसका सीसा तोड़ दिया। राहुल जाग गया। उसने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े। बराती एक कार में सवार होकर भाग गए। ग्रामीणों ने अन्य बरातियों को घेर लिया। जिस वजह से कहासुनी हो गई। अजीतमल कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है। किसी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है। मारपीट में ट्रक के चालक को चोट आई है। जिसे सीएचसी भेजा गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।