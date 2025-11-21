Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औरैया में शादी समारोह में जा रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत, बच्चे घायल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    औरैया में एक हृदयविदारक घटना में, एक शादी समारोह में जा रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसमें उनके बच्चे घायल हो गए। यह दुर्घटना फफूंद औरैया मार्ग पर हुई। मृतक इटावा जनपद के निवासी थे और अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण, फफूंद (औरैया)। औरैया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। शादी समारोह में जा रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं, बच्चे घायल हो गए हैं। हादसा फफूंद औरैया मार्ग पर हुआ।

    बाइक की टक्कर से वाहन सवार दंपती की मौत हो गई। पति ने मौके पर दम तोड़ा, जबकि पत्नी की सीएचसी दिबियापुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। बाइक के पीछे हेलमेट बंधा था। हादसे में दो बच्चे व एक दिव्यांग घायल हो गए। जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल पर लगी ग्रामीणों की भीड़ की वजह से कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। हादसा शुक्रवार शाम करीब पांच बजे फफूंद-औरैया मार्ग पर हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    इटावा जनपद के गांव नगला हीरालाल निवासी 35 वर्षीय सुरजीत पुत्र राम दास अपनी पत्नी श्रीवती व दो बच्चों पांच वर्षीय स्वीटी, सात साल के ऋषभ के साथ में अपनी रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने शुक्रवार शाम को बाइक से फफूंद थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर (अनंतपुर) निवासी मोहर सिंह के यहां जा रहे थे।

    फफूंद-औरैया मार्ग पर स्थित मुढ़ी बंबा के पास पहुंचे तभी फफूंद से बाजार करके गांव मुढ़ी जा रहे दिव्यांग संदीप की ट्राइसाकिल में पीछे से टक्कर मार दी। इस पर बाइक सवार दंपती व बच्चे चपेट में आ गए। डिवाइडर पर जाकर गिर गए। बाइक के पीछे हेलमेट बंधा था। जिस वजह से सुरजीत के सिर में गहरी चोट आ गई। उनकी मौके पर जान चली गई। पत्नी श्रीवती व दोनों बच्चे व दिव्यांग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने आटो से सीएचसी दिबियापुर भेजा।

    उपचार के दौरान श्रीवती की भी मौत हो गई। फफूंद थाना प्रभारी जय प्रकाश पाल ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है। हादसे की जानकारी पर स्वजन पहुंचे थे। तहरीर मिलने पर मुकदमा लिखा जाएगा।