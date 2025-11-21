औरैया में शादी समारोह में जा रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत, बच्चे घायल

संवाद सूत्र, जागरण, फफूंद (औरैया)। औरैया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। शादी समारोह में जा रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं, बच्चे घायल हो गए हैं। हादसा फफूंद औरैया मार्ग पर हुआ। बाइक की टक्कर से वाहन सवार दंपती की मौत हो गई। पति ने मौके पर दम तोड़ा, जबकि पत्नी की सीएचसी दिबियापुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। बाइक के पीछे हेलमेट बंधा था। हादसे में दो बच्चे व एक दिव्यांग घायल हो गए। जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल पर लगी ग्रामीणों की भीड़ की वजह से कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। हादसा शुक्रवार शाम करीब पांच बजे फफूंद-औरैया मार्ग पर हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



इटावा जनपद के गांव नगला हीरालाल निवासी 35 वर्षीय सुरजीत पुत्र राम दास अपनी पत्नी श्रीवती व दो बच्चों पांच वर्षीय स्वीटी, सात साल के ऋषभ के साथ में अपनी रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने शुक्रवार शाम को बाइक से फफूंद थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर (अनंतपुर) निवासी मोहर सिंह के यहां जा रहे थे।

फफूंद-औरैया मार्ग पर स्थित मुढ़ी बंबा के पास पहुंचे तभी फफूंद से बाजार करके गांव मुढ़ी जा रहे दिव्यांग संदीप की ट्राइसाकिल में पीछे से टक्कर मार दी। इस पर बाइक सवार दंपती व बच्चे चपेट में आ गए। डिवाइडर पर जाकर गिर गए। बाइक के पीछे हेलमेट बंधा था। जिस वजह से सुरजीत के सिर में गहरी चोट आ गई। उनकी मौके पर जान चली गई। पत्नी श्रीवती व दोनों बच्चे व दिव्यांग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने आटो से सीएचसी दिबियापुर भेजा।