जय श्रीराम के जयकारों की गूंज, दो किलोमीटर लंबी निकली शोभायात्रा

जागरण संवाददाता, औरैया। कस्बा के मुहल्ला हरीगंज बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से बुधवार सुबह 11 बजे प्रभु श्रीराम की भव्य शोभायात्रा गाजे बाजे से निकाली गई। जिसका भक्तों ने तिलक वंदन आरती उतार जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। करीब दो किलोमीटर लंबी शोभायात्रा में हजारों भक्त रहे। जय श्रीराम के जयकारे लगते रहे।

अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्ष गांठ धूमधाम से मनाते हुए आचार्य कौशल किशोर पालीवाल ने श्रीराम मूर्ति का पूजन कराते हुए शोभायात्रा की शुरुआत मंदिर परिसर से कराई। मंदिर पुजारी महेंद्र गुप्ता व कमेटी सदस्यों ने पूजा अर्चना कर आरती की।

हरीगंज ब्लाक मार्ग, महेवा चौराहा, फफूंद रोड, सराय, नहर बाजार, पुराना अछल्दा, नेविलगंज अहनैया नदी पुल, स्टेशन बाजार रोड़ होते नए मंदिर परिसर पर शाम को समापन हुआ। शीतलहर में भक्तों का अपार जनसमूह शोभायात्रा में जय श्रीराम के नारों की गूंज, जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे के गीत पर युवा नृत्य करते हुए चल रहे थे।

चार रथों में राम लला, गणेश, शिव पार्वती, हनुमान जी आदि रथों पर सवार नयनाभिराम झांकियों के साथ विशाल शोभायात्रा गाजे बाजे से निकली। प्रमुख मार्गों पर कई स्वागत तोरण द्वार, रंग बिरंगी झालर, भगवा ध्वजों से सजे हुए दिखे।

नगर पंचायत अछल्दा चेयरमैन अरुण दुबे रिंटू, पूर्व चेयरमैन राजेश पोरवाल, सुमित तिवारी, मुकेश गुप्ता, नीरज पोरवाल, प्रियम दुबे, सुभाष यादव, श्यामू शुक्ला, टोनु पोरवाल, राजेश यादव, मोनू दुबे आदि रहे। एनसीसी के छात्र-छात्राएं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए चल रहे थे। श्रीराम संकीर्तन, भजन विशेष मंडली, राधा रानी, शिव तांडव नृत्य, अघोरी आदि कलाकार करते हुए चल रहे थे।