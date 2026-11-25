संवाद सूत्र, अछल्दा(औरैया)। अजगर और सांप निकलने की घटनाएं जिले में बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मामले अछल्दा क्षेत्र में सामने आए। सेंगुर नदी व आसपास के जंगल होने की वजह से घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। एक साल में यह 13वीं घटना है। इसमें सिर्फ अछल्दा में सात से आठ बार अजगर निकल चुका है।

मंगलवार दोपहर जहां गुनोली गांव में छह फीट का अजगर घर में निकला तो बुधवार को ब्लाक चौराहे के पास एक खाली प्लाट में करीब पांच फुट लंबा अजगर निकला। लोगों को सतर्क करने का कार्य वन विभाग की टीम ने किया। रेस्क्यू कर अजगर पकड़ा गया। जिसे दूर क्षेत्र में छोड़ा गया।



अछल्दा ब्लाक चौराहे के पास अमित यादव के प्लाट में अजगर दिखाई दिया। उसे देखकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने अजगर निकलने की जानकारी वन विभाग के दारोगा को दी गई। टीम मौके पर पहुंची। टीम में बीट प्रभारी गौरव मिश्रा, दुर्वेश और जगवीर सिंह भदौरिया शामिल रहे।

वन विभाग की टीम ने सावधानीपूर्वक करीब पांच फीट लंबे अजगर के बच्चे को रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर के रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। टीम ने लोगों से वन्यजीव दिखाई देने पर खुद पकड़ने का प्रयास न करने और वन विभाग को सूचना देने की अपील की।