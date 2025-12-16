Language
    नाम बदलकर मंदिर में भक्तों को तिलक रहा था मुस्लिम युवक, जबरन पैसा वसूलने लगा तो हुआ राजफाश

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मुस्लिम युवक नाम बदलकर मंदिर में भक्तों को तिलक लगा रहा था। वह जबरन पैसा भी वसूल रहा था। जब लोगों को शक हुआ तो उसकी पहचान ...और पढ़ें

    संवादसूत्र, ऐरवाकटरा (औरैया)। ऐरवाकटरा के दोवामाफी गांव स्थित दुर्वासा ऋषि के मंदिर में नाम बदलकर श्रद्धालुओं को टीका लगा रहे मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। वह श्रद्धालुओं को टीका लगाकर उनसे जबरन रुपये मांग रहा था। पूछताछ में अलग-अलग मतों के दो नाम बताने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वह आधार कार्ड भी उपलब्ध नहीं करा सका है। ऐरवाकटरा थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

    दुर्वासा ऋषि मंदिर परिसर में इन दिनों भव्य मेला लगा है। दूर-दराज से भक्त दर्शन के लिए हर दिन आ रहे हैं। सोमवार सुबह करीब 11 बजे जनपद शाहजहांपुर के थाना व कस्बा कलान मुहल्ला उल्फत नगर निवासी अब्दुल को कुछ भक्तों ने संदेह होने पर मंदिर परिसर से पकड़ा। नाम पूछने पर अब्दुल ने पहले अपना नाम दुलारे पुत्र लालमन बताया। सख्ती से पूछा गया तो असलियत बताई।


    उसने कहा कि मेरे दो बेटे व तीन पुत्रियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। एक बड़ा बेटा प्राइवेट डाक्टर है जो बरेली में रहता है। छोटा बेटा बदायूं में किराना स्टोर की दुकान किए है। घर में पत्नी रहती है। धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर वह श्रद्धालुओं को तिलक आदि करता है। पुजारियों और कर्मचारियों के साथ घनिष्ठता बढ़ाकर वह कुछ दिनों से रात में रुक रहा था। परिसर में ही कर्मचारियों के साथ खाना बनाता, खाता और सोता था।


    कुछ दिन पूर्व मंदिर के पुजारी की बेटियां मंदिर आई थीं। मंदिर के पुजारियों और अन्य साधुओं ने उनके पैर छुए लेकिन अब्दुल ने बेटियों के पैर नहीं छुए। इससे लोगों को शक हुआ। सोमवार को मंदिर में काफी भीड़ थी। इसी बीच अब्दुल मंदिर के अंदर घुस आया और जबरन टीका, माला पहनाकर श्रद्धालुओं से पैसे मांगने लगा। स्थानीय श्रद्धालु ने विरोध किया और सभी को मंदिर गेट पर खड़े होने को बोला। इस पर बहस होने लगी।


    इसी बीच किसी ने उसके मुस्लिम होने का शक जाहिर किया। उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने अपना नाम दुलारे पुत्र लालमन बताया लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अब्दुल पुत्र अहमद बताया। थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी ने बताया कि एक व्यक्ति को मेले से लाया गया है। उसने अपना अलग-अलग नाम बताया है। सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही पता लगेगा।