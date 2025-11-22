दिबियापुर में रिटायर दरोगा के घर में चल रहा था ओयो होटल, छात्रा से छेड़छाड़ हुई तो मचा शोर, सील

संवादसूत्र, जागरण, दिबियापुर(औरैया)। औरैया में रिटायर सेवानिवृत्ति दरोगा के घर में ओयो होटल चल रहा था। इसी होटल में एक छात्रा से छेड़छाड़ हो गई। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को गिरफ्तार कर होटल सील कर दिया गया।

कस्बा के औरैया रोड स्थित सेवानिवृत्ति दारोगा के मकान पर चल रहे ओयो होटल में एक युवक ने किशोरी से छेड़छाड़ की। उसके शोर मचाने पर होटल में रहे अन्य लोग पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। इस पर दिबियापुर थाने से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरोपित व होटल के मैनेजर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर होटल सील करा दिया। घटना शनिवार दोपहर दो बजे के बाद की है।

औरैया रोड स्थित सेवानिवृत्ति दारोगा सिपाही लाल ने बताया एक महा पूर्व कानपुर देहात के एक युवक ने होटल के लिए उसका मकान 20 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर कानपुर देहात के भटौली रूल निवासी विवेक कुमार होटल का संचालन करता था। शनिवार दोपहर पाता खानपुर निवासी अशर्फीलाल अपने साथ एक किशोरी को लाया, वह स्कूल ड्रेस में थी। जिसकी जानकारी होने पर पुलिस पहुंच गई। इस दौरान युवक किशोरी से छेड़छाड़ कर रहा था।