औरैया में कोहरे में बड़ा हादसा, मोपेड व बाइक की आमने-सामने टक्कर, मामा-भांजा समेत तीन की मौत
औरैया में दर्दनाक हादसा हुआ। घने कोहरे में तेज रफ्तार बाइक व मोपेड की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें मामा भांजा सहित तीन लोगों की मौत हो गई। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फफूंद (औरैया)। घने कोहरे में तेज रफ्तार बाइक व मोपेड आमने-सामने टकरा गई। जिसमें मामा व भांजा समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दो की मौके पर मौत हुई, जबकि तीसरे ने उपचार के दौरान चिचौली स्थित मेडिकल कालेज में दम तोड़ दिया। उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कालेज चिचौली के लिए रेफर किया गया था।जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा सोमवार शाम करीब सात बजे दिबियापुर-फफूंद मार्ग पर बंबा के पास हुआ। स्वजन का हाल बेहाल है।
फफूंद थाना क्षेत्र के गांव भाऊपुर निवासी 45 वर्षीय रामवीर पुत्र अमर सिंह अपने भांजे 40 वर्षीय तेज सिंह पुत्र मूरतलाल निवासी गांव पंडपुर थाना सहार के साथ सोमवार की देर शाम मोपेड से अपने गांव भाऊपुर जा रहे थे। तेज सिंह अपने चाचा के साथ मजदूरी करता था। भाऊपुर जाते समय हादसा हो गया। फफूंद थाना के गांव बिलरई निवासी 18 वर्षीय अजय राजपूत पुत्र रामशरण बाइक से फफूंद बाजार जा रहा था, कोहरा अधिक होने के कारण बंबा के पास पहुंचते ही मोपेड और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। वाहन सवार तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस एंबुलेंस से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने तेज सिंह और अजय को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने रामवीर को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। जहां रामवीर की उपचार के दौरान रात करीब नौ बजे मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना रहा कि दोनों वाहनों की गति करीब 50-60 किमी प्रति घंटे थी। घटनास्थल पर हेलमेट क्षतिग्रस्त मिला।
इधर, हादसे में घायल साइकिल सवार किसान की कानपुर में मौत
चिरूहुली गांव निवासी शिवपाल से रविवार शाम खेत जाने के लिए साइकिल से घर के लिए निकले थे। कानपुर-इटावा हाईवे पर रात करीब साढ़े आठ बजे किसी वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन गलत दिशा में जा रहा था। हादसे में शिवपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय हैलट के लिए रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान सोमवार को मौत हो गई। भतीजे दिग्विजय सिंह के अनुसार वाहन से टक्कर मारने वाला आरोपित पास के गांव का है। उन्होंने कहा कि शव का अंतिम संस्कार कराने के बाद बाइक सवार के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाएगी। कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में किसान की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।