    शराब पीने से रोका तो पति ने बीवी के ऊपर डाला पेट्रोल, सिगरेट पीकर तीली ऊपर फेंकी, झुलसने से हालत गंभीर

    By Shashank Singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:39 AM (IST)

    अजीतमल के कागजीपुर में एक व्यक्ति ने शराब पीने से रोकने पर अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी पति वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी के ऊपर डाला पेट्रोल। जागरण

    संवाद सहोयगी, अजीतमल । कागजीपुर में रविवार रात 9.30 बजे घर आए पति को पत्नी ने शराब पीने से रोका। जिससे नाराज पति ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और सिगरेट पीने के दौरान माचिस की तीली उसे ऊपर फेंक दी। जिससे पत्नी झुलस गई। पड़ोसियों ने उसे सीएचसी भर्ती करवाया।

    जहां से प्राथमिक उच चिचौली स्थित मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। चिकित्सक की माने तो महिला हाथ, पैर और सीने में झुलसी है। जबकि पति मौके से भाग गया। क्षेत्र के काजीपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार ट्रक चालक है।

    पति शराब पीकर आया घर

    रविवार की रात 9.30 बजे वह घर ट्रक चलाकर आया और शराब पीने लगा। तभी पत्नी रुकमणि ने शराब पीने से रोका। तो पति ने पास में रखा पेट्रोल उसके ऊपर फेंक दिया। जिसके बाद सिगरेट पीने के दौरान तीली भी उसके ऊपर फेंक दी। जिससे पत्नी के कपड़ों में आग लग गई।

    शोर सुनकर लोग दौड़े और आग को बुझाया। जिसके बाद उसे सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। घटना के समय पांच वर्षीय बेटी पल्लवी, तीन वर्षीय बेटा अंकित बाबू और 11 महीने की बेटी पिंकी कमरे में थी।

    जबकि पति मौके से भाग गया। कोतवाल ललितेश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तहरीर नही मिली है। तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।