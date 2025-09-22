शराब पीने से रोका तो पति ने बीवी के ऊपर डाला पेट्रोल, सिगरेट पीकर तीली ऊपर फेंकी, झुलसने से हालत गंभीर
अजीतमल के कागजीपुर में एक व्यक्ति ने शराब पीने से रोकने पर अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी पति वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहोयगी, अजीतमल । कागजीपुर में रविवार रात 9.30 बजे घर आए पति को पत्नी ने शराब पीने से रोका। जिससे नाराज पति ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और सिगरेट पीने के दौरान माचिस की तीली उसे ऊपर फेंक दी। जिससे पत्नी झुलस गई। पड़ोसियों ने उसे सीएचसी भर्ती करवाया।
जहां से प्राथमिक उच चिचौली स्थित मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। चिकित्सक की माने तो महिला हाथ, पैर और सीने में झुलसी है। जबकि पति मौके से भाग गया।
