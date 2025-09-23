Auraiya News: पत्नी पर पेट्रोल लाकर जलाने कोशिश करने के आरोपित पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
औरैया के काजीपुर में प्रदीप कुमार ने शराब पीने से रोकने पर पत्नी रुकमणि पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने आग बुझाई और रुकमणि को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने रुकमणि की मां की शिकायत पर प्रदीप को 12 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, औरैया। ग्राम काजीपुर में रविवार रात 9.30 बजे घर आए पति को पत्नी ने शराब पीने से रोका था। जिससे नाराज पति नाराज हो गया था और पत्नी के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया था। सिगरेट पीने के दौरान माचिस की तीली उसे ऊपर फेंक दी थी। जिससे पत्नी झुलस गई। मामले में पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्र के काजीपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार ऊर्फ बंटी ट्रक चालक है। रविवार की रात 9.30 बजे वह घर ट्रक चलाकर आया और शराब पीने लगा था। तभी पत्नी रुकमणि ने शराब पीने से रोका। तो पति ने पास में रखा पेट्रोल उसके ऊपर फेंक दिया। जिसके बाद सिगरेट पीने के दौरान तीली भी उसके ऊपर फेंक दी, जिससे पत्नी के कपड़ों में आग लग गई।
शोर सुनकर लोग दौड़े और आग को बुझाया। जिसके बाद उसे सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। घटना के समय पांच वर्षीय बेटी पल्लवी, तीन वर्षीय बेटा अंकित बाबू और 11 महीने की बेटी पिंकी कमरे में थी। जबकि पति मौके से भाग गया था।
घायल रुकमणि की मां मुला देवी पत्नी स्व. विद्याराम निवासी नगला वर, थाना इकदिल जिला इटावा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपित पति को कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने रसूलपुर सुजानपुर गेट के पास गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे इटावा जेल भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी सृष्टी सिंह ने बताया कि मां की तहरीर पर पति प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया।
