सड़क किनारे मिला ई-रिक्शा चालक का शव...गोली मारकर हत्या की आशंका; परिजनों ने जाम लगाकर किया हंगामा

संवाद सूत्र, जागरण औरैया। सौथरा-सहायल मार्ग किनारे गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एक ई-रिक्शा चालक का शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों को एकत्र किया। पता चला कि चालक सहार थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी था।

उसके पीठ पर गोली लगने का निशान होने पर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। जानकारी होने पर पहुंचे स्वजन ने सड़क पर शव रखकर हंगामा करना शुरू किया। सहायल, सहार और बिधूना कोतवाली समेत अन्य थानों की पुलिस पहुंची। लोगों को समझाते हुए अवरुद्ध मार्ग पर करीब 11.30 बजे यातायात सुचारू कराया गया।

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। एसपी अभिषेक भारती ने टीम के साथ घटना क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कुछ ग्रामीणों से पूछताछ की। वहीं स्वजन से पता लगा कि चालक बुधवार सुबह घर से निकला था। रात तक नहीं लौटा। उसे क्षेत्र में तलाशा जा रहा था।

फतेहपुर गांव निवासी करीब 28 वर्षीय सतीश उर्फ पिंटू पुत्र देवेंद्र राजपूत ई-रिक्शा चलाता था। बुधवार सुबह आठ बजे घर से पिंटू निकला था। देर रात तक उसके वापस न लौटने पर स्वजन उसे खोज रहे थे। उसके दोस्तों से भी जानकारी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

गुरुवार सुबह उसका शव गांव से करीब नौ किलोमीटर दूर पुरवा बक्शा गांव के पास सौथरा-सहायल मार्ग किनारे मिला। ई-रिक्शा के नीचे पिंटू दबा हुआ था। मार्ग से निकले कुछ लोगों की नजर पड़ी तो यूपी-112 को सूचना दी गई।

सहायल थानाध्यक्ष विनोद कुमार राजपूत, सहार थानाध्यक्ष रमेश सिंह के साथ सीओ बिधूना पी. पुनीत मिश्रा पहुंचे। इस बीच वहां मौजूद स्वजन ने पुलिस को देख नाराजगी जाहिर की। घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर सौथरा अड्डा मोड़ के पास शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

जिस वजह से सौथरा-सहायल से बेला दिबियापुर जाने वाला मार्ग प्रभावित हुआ। पुलिस के समझाने पर लोग सड़क से हटे। स्वजन का आरोप रहा कि सतीश को किसी ने पीछे से गोली मारी। जिस वजह से वह ई-रिक्शा समेत रोड किनारे आ गिरा होगा।