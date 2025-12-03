औरैया में जानलेवा खुले नाले, पड़ा था इटावा के युवक का शव

संवाद सहयोगी, जागरण, बिधूना(औरैया)। अछल्दा मार्ग किनारे निर्माणाधीन नाले के पानी में एक युवक का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। लोगों की सूचना पर बिधूना कोतवाली पुलिस पहुंची। कुछ देर में प्रभारी सीओ पहुंचा। छानबीन में पता लगा कि युवक टाइल्स लगाने का काम करता था। वह सोमवार को इटावा जिले के ऊसराहार में काम करने की बात कहकर घर से निकला था। वापस न लौटने पर स्वजन उसे इधर से उधर ढूंढ रहे थे। बुधवार सुबह करीब 10 बजे उसका शव मिलने की जानकारी मिली। प्रभारी सीओ मनोज कुमार गंगवार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के पीछे की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव नन्हूपुर निवासी 27 वर्षीय सोनू पुत्र सत्यभान कस्बा के जवाहर नगर निवासी शीलू सेंगर के मकान में 10 वर्षों से अधिक समय से किराए के मकान में स्वजन के साथ रहता था। यही पर रहकर युवक टाइल्स लगाने का काम करता था। सोमवार को वह से ऊसराहार में टाइल्स लगाने की बात कहकर घर से निकला था। लेकिन, नहीं लौटा। बुधवार सुबह कस्बा के अछल्दा रोड स्थित राशन गोदाम के सामने सड़क किनारे नगर पंचायत द्वारा बनाए गए नाले में उसका शव पड़ा मिला। मुहल्ले के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नाले से निकाला इसके बाद शव की शिनाख्त की गई। युवक का शव फूल चुका था। कुछ लोगों ने बताया कि युवक शनिवार की शाम को शराब पीते देखा गया था। बहन सोनी, मां सुनीता देवी, भाई सौरभ व शनि समेत स्वजन का हाल बेहाल रहा। बिधूना कोतवाल मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि जांच कराई जा रही है।

37 टुकड़ों में नाला निर्माण का काम हो रहा कस्बा के अछल्दा रोड के मुहल्ला जवाहर नगर व नवीन बस्ती में जलभराव की समस्या को लेकर नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित नाला को मां गीता कंट्रेक्शन एंड सप्लायर्स द्वारा निर्माण का काम शुरू होने के बाद लोगो को समस्या से राहत मिलने से खुशी हुई थी। लेकिन बजट न होने से नाला का निर्माण बंद कर दिया गया है। जिससे बरसात के मौसम मे फीडर रोड पर जलभराव की समस्या से निदान नहीं मिल सका था। अछल्दा रोड स्थित जयनरेश के मकान से दुर्गा मंदिर के पीछे से फीडर रोड होते हुए भगतसिंह चौराहा तक नगर पंचायत द्वारा अलग अलग 37 टुकड़ों में नाला निर्माण का काम सप्लायर्स फर्म को दिया गया था। जिसकी लागत करीब एक करोड 83 लाख 52 हजार रुपये थी। उसकी पहली किस्त 45 लाख आने के बाद अप्रैल माह में ठेकेदार द्वारा नाला निर्माण का काम शुरू करा दिया गया था।