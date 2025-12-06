औरैया में कफ सीरप पीने से दो मासूम भाइयों की बिगड़ी हालत, एक की मौत

संवाद सहयोगी, बिधूना (औरैया)। खांसी आने पर घर पर रखे कफ सीरप को पीने के बाद संगे दो मासूम भाइयों की हालत बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत व उल्टी होने पर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना में लाया गया। जहां एक की मौत हो गई। दूसरे को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया गया। ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव नगला कहारन में शुक्रवार दोपहर घटना हुई।

दंपती बच्चों के साथ साढ़ू के घर पर रुके थे। जो कि मूल रूप से सहार क्षेत्र के गांव पटना बेला निवासी हैं। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डा. प्रदीप सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों को स्वजन लेकर आए थे। एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। कफ सीरप कोफजिन बताया गया। डा. प्रदीप ने बताया कि स्वजन ने बताया कि सीरप पिलाने के बाद बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया गया था। डकार नहीं लगवाई गई। सांस नली में दिक्कत होने से ऐसा हुआ होगा।



गांव पटना बेला निवासी सचिन कुमार गुरुवार सुबह पत्नी नेहा व दोनों बेटे 18 माह के रोहन व नौ महीने के सोहन रिश्तेदार के साथ ऐरवाकटरा के दोवामाफी मंदिर गए थे। जहां सोहन का मुंडन कराने के बाद रिश्तेदार अपने-अपने घर चले गए। सचिन कुछ दूरी पर गांव नगला कहारन में साढ़ू के यहां पत्नी व बच्चों के साथ चला गया था।

शुक्रवार सुबह बच्चों को खांसी के साथ उल्टी हुई। जिसके बाद दोनों को घर पर रखे कफ सीरप को पिला दिया गया। जो कि मौसी अपने लिए लाई थी। उन्हें भी खांसी आ रही थी। नेहा ने रोहन को दूध पिलाया और बच्चों को सुला दिया। दोपहर तीन बजे तक मासूम सोकर नहीं उठे तो उन्हें जगाने का प्रयास किया। कोई गतिविधि न देख दोनों को सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने रोहन को मृत घोषित कर दिया।