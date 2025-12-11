शादी की खुशियां मातम में बदलीं...औरैया में बहन के घर शादी में आए भाई का फांसी के फंदे से लटका मिला शव

संवाद सूत्र, जागरण औरैया। बहन के घर शादी में शामिल होने आए भाई का शव बाग में एक पेड़ की डाल के सहारे फंदे से लटका मिला। चार दिन पहले युवक इटावा से आया था। जहां ईंट-भट्ठे पर काम करता था। गुरुवार को बदायूं जिले में बरात जानी थी। घटना की वजह से खुशियां आंसूओं में बदल गईं।

मामला गांव नगला मारवाड़ी कुकरकाट का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। स्वजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना किया। गांव नगला मारवाड़ी कुकरकाट निवासी 58 वर्षीय बाबूलाल परिवार के साथ इटावा जिले के एक ईंट भट्टे पर निकासी का कार्य करता था।

स्वजन ने बताया कि बाबूलाल की बहन की शादी नगला मारवाड़ी में हुई थी। करीब 25 वर्ष पूर्व बाबूलाल नगला मारवाड़ी में बसा था। बहन के परिवार में शादी होने के चलते बदायूं में ब्याही उसकी चार बेटियां दामाद और बिधूना में ब्याही पांचवीं बेटी-दामाद नगला मारवाड़ी आए हुए थे।