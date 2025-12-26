औरैया में धूप सेंक रहे युवक की छत से गिरकर दर्दनाक मौत, मची चीख-पुकार

संवाद सहयोगी, जागरण औरैया। बिधूना में चारों ओर से खुली मकान की छत पर धूप में बैठा एक युवक अनियंत्रित होकर नीचे सड़क पर जा गिरा। सिर में चोट आने से बेसुध हो गया। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना में ले गए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला पुराना बिधूना में गुरुवार दोपहर करीब दो बजे हुई। 35 वर्षीय हिमांशु उर्फ मोनू पत्नी समेत स्वजन के साथ गुरुवार दोपहर करीब दो बजे धूप में बैठा था। छत पर बाउंड्रीवॉल नहीं थी। किनारे पर बैठे हिमांशु का संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे घर के बाहर सड़क पर जा गिरा। जिससे वह घायल हो गया। यह देख छत पर बैठे अन्य स्वजन चिल्लाने लगे। सीढ़ी से नीचे आए और हिमांशु को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे।