औरैया में धूप सेंक रहे युवक की छत से गिरकर दर्दनाक मौत, मची चीख-पुकार
औरैया में एक युवक धूप सेंकते समय अनियंत्रित होकर छत से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण औरैया। बिधूना में चारों ओर से खुली मकान की छत पर धूप में बैठा एक युवक अनियंत्रित होकर नीचे सड़क पर जा गिरा। सिर में चोट आने से बेसुध हो गया। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना में ले गए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला पुराना बिधूना में गुरुवार दोपहर करीब दो बजे हुई। 35 वर्षीय हिमांशु उर्फ मोनू पत्नी समेत स्वजन के साथ गुरुवार दोपहर करीब दो बजे धूप में बैठा था। छत पर बाउंड्रीवॉल नहीं थी।
किनारे पर बैठे हिमांशु का संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे घर के बाहर सड़क पर जा गिरा। जिससे वह घायल हो गया। यह देख छत पर बैठे अन्य स्वजन चिल्लाने लगे। सीढ़ी से नीचे आए और हिमांशु को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे।
जहां उपचार शुरू किए जाने से पहले उसे मृत बता दिया गया। यह सुन मां पार्वती, पत्नी आरती व चार वर्षीय बेटी रिया रोने लगी। युवक पांच भाई थे। दो भाइयों की पहले मौत हो चुकी है।
स्वजन द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया गया। शव घर ले गए। कोतवाल मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि स्वजन द्वारा पोस्टमार्टम कराने से लिखित रूप से मना किया गया।
यदि कोई तहरीर मिलती है तो मामले की जांच कराई जाएगी। जैसा कि स्वजन का कहना है कि छत के किनारे कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी। धूप में सभी छत पर बैठे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।