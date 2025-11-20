औरैया में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव

संवाद सूत्र, जागरण औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव आतौ में एक युवक का शव नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। खेत की ओर सुबह जा रहे किसानों ने शव को लटका देख स्वजन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्वजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच के बाद शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

औतो निवासी 24 वर्षीय अमन पुत्र राम प्रकाश शर्मा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। वह पांच दिन पहले दिल्ली से आया था और मानसिक रुप से परेशान था। गुरुवार सुबह उसका शव गांव के बाहर आम के पेड़ में फंदे से लटका मिला।