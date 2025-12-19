औरैया में संतान न होने पर महिला को ससुराल वाले दे रहे थे तानें, उठाया खौफनाक दम, लगा ली आग

संवाद सूत्र, रुरुगंज (औरैया)। कोई संतान न होने से ससुरालीजन द्वारा दिए जा रहे तानों से परेशान एक महिला ने खुद को आग लगा ली। ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर उड़ेल लिया। इस बीच पहुंचे स्वजन ने उसे बचाने का प्रयास किया। घटना में महिला के दोनों हाथ झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ऐरवाकटरा में भर्ती कराया।जहां से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया गया। घटना बिधूना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुदरकोट में शुक्रवार सुबह हुई।

पांच साल पहले हुई थी शादी कुदरकोट निवासी मुहम्मद राशिद की शादी वर्ष 2020 में कानपुर के शिवराजपुर निवासी गुलशन बानो के साथ हुई थी। शादी के पांच साल बीत जाने के बाद भी संतान न होने के कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। राशिद दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। कोई संतान न होने के कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। ससुराल पक्ष के लोग अक्सर ताने मारते रहते थे। इसी दौरान संतान न होने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच फिर से विवाद हुआ।

पुलिस ने पहुंचाया सीएचसी इससे क्षुब्ध होकर गुलशन ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। स्वजन और सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि महिला की स्थिति गंभीर है। कुदरकोट थानाध्यक्ष अमर बहादुर सिंह ने बताया कि मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी गई है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ससुरालीजन खुद पर लगने वाले आरोप को गलत ठहरा रहे हैं।