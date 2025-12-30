औरैया में बेसहारा गोवंशों को मिलेगा आश्रय, इस नंबर पर कॉल करें या फोटो भेजें... टीम आकर ले जाएगी

जागरण संवाददाता, औरैया। आए दिन बेसहारा मवेशियों से होने वाली समस्या से निजात दिलाने के लिए पशु पालन विभाग ने सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम को प्रभावी किया है। कंट्रोल रूम के नंबर 8445561780 पर सूचना देकर किसान या आम जन समस्या बता सकेंगे।

इस नंबर पर वाट्स एप करके फोटो व लोकेशन बताई जा सकती है। यही नहीं, गोआश्रय स्थलों पर स्थापित सीसी कैमरे के माध्यम से हर दिन कर्मियों व कार्यों को संकलित कर सूचना शाम चार बजे तक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में ब्लाक अधिकारियों को देनी होगी।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. विशन सिंह विकल ने बताया कि निराश्रित व घुमंतू गोवंशियों के संरक्षण के लिए विकास खंडों में गोवंशीय आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंशियों के विचरण करते किसानों के खेतों, राज्य मार्गों व सार्वजनिक स्थलों में पाए जाने पर लोकेशन सहित फोटो की सूचना 8445561780 पर देनी होगी। जिससे निराश्रित गोवंशियों को नजदीकी गोवंशीय आश्रय स्थलों में प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित किया जा सकें।

कंट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिक द्वारा प्रतिदिन गोशालाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध करानी होगी। जिससे उसके निराकरण किये जाने के लिए संबंधित अधिकारी को अग्रसारित किया जा सकें। शासन की प्रथम प्राथमिकता में गोवंशीय संरक्षण के दृष्टिगत नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी के साथ ग्राम प्रधान व पंचायत अधिकारियों को सचेत रह कर गोवंशीय संरक्षण का कार्य संपादित करना होगा।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री निराश्रित, बेसहारा गोवंशीय सहभागिता योजना के अंतर्गत गोशालाओं से सुपुर्दगी में दिए गए गोवंशों के भरण-पोषण के लिए प्रति गोवंशी 50 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह 1500 रुपये की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफार्मर के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराई जा रही है।