औरैया में गीले कचरे से बनेगी कंपोस्ट खाद, नए साल में तीन प्रोसेसिंग प्लांट हो जाएंगे शुरू
औरैया नगर पालिका गीले कचरे के निस्तारण के लिए तीन वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर रही है। इनमें से एक प्लांट सौंधेमऊ में तैयार है, जबकि दो अन्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरैया। नगर पालिका की ओर से एक ओर जहां सूखे कचरे के निस्तारण के लिए एमआरफ प्लांट तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं गीले कचरे के निस्तारण के लिए भी प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण भी कराया जा रहा है।
नगर क्षेत्र के गीले कचरे के निस्तारण के लिए तीन वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनवाए जाएंगे। जिसमें से एक प्लांट सौंधेमऊ गांव में बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही दो और प्लांट बनाए जाएंगे। शासन की ओर से तीनों प्लांट के लिए करीब एक करोड़ 19 लाख 94 हजार रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है।
अधिकारियों की मानें तो प्लांट शुरू होने के बाद गीले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इतना ही नहीं आगे चलकर उसके सीएनजी बनाने पर भी मंथन किया जा रहा है।
नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्ड है। सभी वार्डों से प्रतिदिन 19 टन कचरा निकलता है। कचरे के शत प्रतिशत निस्तारण के लिए नगर पालिका लंबे समय से प्रयास कर रही है। सूखे कचरे के निस्तारण के लिए एमआरएफ सेंटर बन रहे हैं। वहीं गीले कचरे के लिए वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनवाए जा रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत तीन प्लांट को मंजूरी मिली है। जिसमें से एक प्लांट सौंधेमऊ गांव में बनकर तैयार हो गया है। वहीं दूसरे प्लांट के लिए मां मंगला काली के पास जगह चिन्हित की गई है। जबकि तीसरा प्लांट औरैया-जालौन मार्ग पर बने एमआरएफ सेंटर के पीछे बनाया जाएगा।
अधिकारियों की मानें तो शेष दोनों प्लांट के लिए जगह समतल कराने का काम कराया जा रहा है। जल्द ही दाेनों स्थानों पर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि शुरूआती दौर में गीले कचरे से खाद बनेगी। लेकिन आगे चलकर सीएनजी भी बनेगी।
अधिशासी अधिकारी राम आसरे कमल ने बताया कि वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने के बाद गीले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। शुरूआती दौर में वह खाद नगर पालिका के पार्कों व बगीचों में पेड़-पौधों में डालने के काम आएगी। अधिक मात्रा में तैयार होने पर उसकी बिक्री भी की जाएगी।
जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी।
जेई महेंद्र सिंह ने बताया कि एक प्लांट लगभग तैयार हो गया है। छ़ुटपुट कमियों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने बताया कि नगर को स्वच्छ बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। डोर-टू डोर कचरे का कलेक्शन भी शुरू करा दिया गया है। जल्द ही लोगों को सड़कों पर पड़ने वाले कचरे की समस्या से राहत मिल जाएगा।
