Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    औरैया में मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित शेड्यूल जारी, 6 जनवरी को होगा ड्राफ्ट का प्रकाशन

    By Jitendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:46 PM (IST)

    औरैया में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, औरैया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि एक जनवरी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। छह जनवरी को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अविनाश चंद्र ने बताया कि छह जनवरी से एक महीने तक दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई। छह जनवरी से 27 फरवरी तक प्राप्त दावें एवं आपत्तियों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ओर से निस्तारण किया जाएगा।

    तीन मार्च तक मतदाता सूची के यथार्तता का निर्धारित मानकों पर परीक्षण करते हुए अंतिम प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करते हुए छह मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करा दिया जाएगा।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण अधिकारियों के साथ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्य समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।