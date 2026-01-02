औरैया में मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित शेड्यूल जारी, 6 जनवरी को होगा ड्राफ्ट का प्रकाशन

जागरण संवाददाता, औरैया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि एक जनवरी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। छह जनवरी को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन कराया जाएगा।

अविनाश चंद्र ने बताया कि छह जनवरी से एक महीने तक दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई। छह जनवरी से 27 फरवरी तक प्राप्त दावें एवं आपत्तियों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ओर से निस्तारण किया जाएगा।