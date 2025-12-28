औरैया में ढाई साल का बच्चा खेलते-खेलते तालाब में गिरा, पानी में डूबने से हो गई मौत
औरैया के नारायणपुर मुहल्ले में एक ढाई वर्षीय मासूम आर्यन की गंदे तालाब में डूबने से मौत हो गई। घर के बाहर खेलते समय वह तालाब में गिर गया। काफी देर बाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरैया। असुरक्षित व गंदे तालाब में एक मासूम की गिरने से मौत हो गई। घर के बाहर खेलते-खेलते वह तालाब के पास पहुंचा था। पैर रपटने से वह तालाब के अंदर चला गया।
काफी देर तक बच्चे के घर न पहुंचने पर स्वजन ने तलाश की। इस बीच एक युवक की नजर तालाब में गिरे बच्चे पर गई तो उसे बाहर निकाला। इस बीच स्वजन आ गए। बच्चे को जिला संयुक्त चिकित्सालय में लाया गया। जहां चिकित्सक ने मृत बता दिया। शव लेकर स्वजन लौट गए।
घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के नरायनपुर मुहल्ले में रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। नरायनपुर मुहल्ला निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह का ढाई वर्षीय बेटा आर्यन घर के बाहर खेल रहा था। ननिहाल जाने के लिए उसे मां ने तैयार किया था। घर में बेटी चाहत को मां तैयार कर रही थी।
आर्यन काफी देर तक नजर नहीं आया तो उसे आवाज दी। देखने के लिए चाहत को बाहर भेजा। कोई जानकारी न मिलने पर स्वजन आर्यन को ढूंढने लगे। इसी दौरान वहां से निकल रहे एक युवक की नजर बच्चे के ऊपर गई। जो कि गंदे पानी में कूड़े के बीच फंसा था। जिसे उसने बाहर निकाला।
यह देख लोगों की भीड़ लग गई। स्वजन भी आ गए। उन्होंने आर्यन को बेसुध देखा तो चिल्लाने लगे। कोई गतिविधि न देख रोने लगे। जिला संयुक्त चिकित्सालय में लाने पर चिकित्सक ने देखते ही मृत बता दिया। इस बीच सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई।
वहीं जिला अस्पताल में मृत बताए जाने के बाद भी स्वजन को यकीन नहीं हुआ। वह आर्यन को लेकर चिचौली स्थित मेडिकल कालेज पहुंच गए। जहां पर मृत बता लौटा दिया गया। शाम करीब पांच बजे शव लेकर घर आ गए।
इस बीच नगर पालिकाध्यक्ष अनूप गुप्ता व कुछ अन्य लोग पहुंचे। स्वजन व लोगों की आंखों में घटना को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि तालाब चारों ओर से खुला है।
फिलहाल, तालाब को सुरक्षित करने के लिए पालिकाध्यक्ष ने ठोस आश्वासन दिया। मुहल्ले के लोगों ने बताया कि आर्यन मां-बाप का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से सभी का हाल बेहाल रहा।
