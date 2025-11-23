Language
    ...जब बाइक पर निकले औरैया एसपी, रात भर कानपुर-इटावा हाईवे पर चेक की सुरक्षा व्यवस्था

    By Shashank Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    औरैया के एसपी रात में बाइक पर कानपुर-इटावा हाईवे पर निकले और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने राजमार्ग पर पुलिस कर्मियों की सतर्कता जांची और वाहनों की चेकिंग का जायजा लिया। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    शनिवार मध्य रात्रि टीम के साथ बाइक से पेट्रोलिंग करते एसपी अभिषेक भारती। पुलिस

    जागरण संवाददाता, औरैया। आधी रात में शहर की सड़कों से लेकर कानपुर-इटावा हाईवे पर पुलिस के शायरन का शोर रहा। लाल-नीली बत्ती के साथ पुलिस की गाड़ियां एक-एक कर निकलती रहीं। धुंध से बचाव के लिए लापरवाह चालकों के वाहनों का चालान किया गया तो हाईवे किनारे संचालित हो रहे होटल व ढाबों के बाहर सर्विस रोड या मुख्य लेन तक खड़े वाहनों को देख नोटिस जारी किए गए। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का यह विशेष चेकिंग अभियान रात करीब साढ़े से तीन बजे तक चला। एसपी ने खुद बाइक से पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को जांचा। 104 वाहनों का चालान किया गया तो 181 को नोटिस दी गई।

    अक्सर सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने पर घटनाओं के होने की संभावना ज्यादा रहती है। कानपुर-इटावा हाईवे पर यातायात नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन हादसे होते हैं। वो चाहे वाहन की ओवर स्पीड से हादसा हुआ या अन्य कारण रहा हो। सर्दी के दिनों में हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। धुंध व कोहरे में सावधानी को बरतना जरूरी होता है लेकिन कई वाहन चालक नियमों को ताक पर रखते हैं। जिस वजह से खुद के साथ औरों की जान को खतरे में डालते हैं।

     

    एसपी अभिषेक भारती के आदेश पर शनिवार मध्य रात्रि पुलिस की टीम ज्यादा सक्रिय दिखी। विशेष अभियान के दौरान बिना नंबर या त्रुटिपूर्ण प्लेट वाले वाहनों पर विशेष रूप से कार्यवाई की गई। होटल, ढाबा संचालकों, जिनके प्रतिष्ठानों के बाहर ट्रक, ट्रेलर एवं अन्य भारी वाहन अवैध रूप से खड़े किए जा रहे हैं तथा जिनसे राजमार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तो बीएनएसएस की धारा-168 के अंतर्गत कुल 181 नोटिस जारी किए गए। एसपी ने बताया कि अभियान के प्रति लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक भी किया गया।



    अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण

    • कुल चालान किए गए वाहनों की संख्या : 104
    • बीएनएसएस की धारा-168 के तहत जारी नोटिस : 181