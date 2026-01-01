Language
    बकाएदारों के घर नहीं आएंगे लाइनमैन, ऑनलाइन ही कट जाएगा बिजली कनेक्शन, स्मार्ट मीटर में दी गई यह व्यवस्था

    By Ashok Trivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:28 AM (IST)

    औरैया में स्मार्ट मीटर लगने से अब बिजली बकायेदारों का कनेक्शन ऑनलाइन ही कट जाएगा, लाइनमैन को जाने की जरूरत नहीं होगी। जीनस कंपनी द्वारा दिसंबर 2023 से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, औरैया। अब बकायेदार बिना बिजली भुगतान के बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पारदर्शी व गुणवत्तापरक बिजली खर्च व समय पर भुगतान करने की व्यवस्था आपके घर पर लगे स्मार्ट मीटर में दी गई है।

    खास बात यह भी है कि बकायेदारी पर कनेक्शन काटने लाइनमैन नहीं जाएगा। खंभा से लाइन भी पड़ी रहेगी। स्मार्ट मीटर भी उपभोक्ता के मकान की दीवार पर चिपका रहेगा। लेकिन घर की बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी।

    यह सब बिजली विभाग के संबंधित कार्यालय के कंप्यूटर से ही आनलाइन सब कुछ संभव होगा। जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जीनस कंपनी करा रही है। हालांकि गति बहुत धीमी है।

    दिसंबर 2023 से जीनस कंपनी ने जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया। अब तक लगभग 19,991 मीटर ही लगाए जा सके हैं। 18 टीमें काम कर रही हैं। औरैया व दिबियापुर डिवीजन के 2,10,196 उपभोक्ताओं के घरों प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम 2026 तक पूरा होना है।

    काम पूरा होने के बाद मीटर में रिचार्ज सिस्टम लागू होना भी संभव है। जितने का रिचार्ज कराएंगे, उतनी ही बिजली खर्च कर पाएंगे। बकायेदारों की कोई भी जुगाड़ काम नहीं आएगी। बड़े बकायेदारों के घरों की बिजली कभी भी गुल हो सकती है।

    अभी जो भी स्मार्ट मीटर लगे है। जो बकायेदार है अगर उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो आनलाइन कंप्यूटर से ही कनेक्शन काट दिया जाएगा। वह बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

    अधिशासी अभियंता मीटर संतोष कुमार ने बताया कि अब नए कनेक्शन पर भी स्मार्ट मीटर ही लगाया जाएगा। सभी उपभोक्ता नियमित भुगतान की आदत डालें। स्मार्ट मीटर से बकायेदार बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे।