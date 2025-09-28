अछल्दा गोलीकांड : पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान पैर में लगी गोली

औरैया में 24 सितंबर को हुए गोलीकांड के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार अछल्दा-फफूंद मार्ग पर चेकिंग के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी हिस्ट्रीशीटर है।

जागरण संवाददाता, औरैया । 24 सितंबर को घरासा-फफूंद मार्ग में गोलीकांड मामले में एक आरोपित को पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती करवाया। बता दे कि 24 सितंबर को हुए गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था। आरोपित के ऊपर 13 मुकदमे अलग-अलग धाराओं में दर्ज है।

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि अछल्दा-फफुंद मार्ग गांव अमेला बंबा पुलिया पर रविवार सुबह चार बजे पुलिस चेकिंग कर ही थी। तभी एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया। लेकिन वह रुका नहीं। तेजी से बाइक लेकर वह अधियारी मार्ग पर भगाने लगा। तभी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और फिसल कर गिर गई।

पुलिस पर शुरू कर दी फायरिंग पुलिस ने बाइक सवार को पकडने की कोशिश की, तो युवक ने फायर झोंक दिया। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें युवक के पैर में गोली लगी। युवक को पुलिस ने सीएचसी भर्ती करवाया।