    औरैया में परिवार वालों का आक्रोश, हत्या का आरोप लगा रुरुगंज-कुदरकोट मार्ग पर युवक का शव रख लगाया जाम

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:02 PM (IST)

    औरैया के रुरुगंज में एक युवक का शव रेलवे लाइन पर मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए रुरुगंज-कुदरकोट मार्ग पर जाम लगा दिया। मृतक रामकेश राठौर की दूसरी शादी 2024 में हुई थी और ससुराल वालों से विवाद के बाद वह घर से निकला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    पुलिस को घेरे खड़े ग्रामीण व स्वजन। जागरण  

    संवाद सूत्र, जागरण, रुरुगंज (औरैया)। पत्नी व ससुरालीजन से विवाद के बाद गुस्से में घर से निकले युवक का शव अछल्दा में बैशोली गांव के पास रेलवे लाइन पर मिला था। गुरुवार को शिनाख्त के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम बाद दोपहर तीन बजे शव को गांव लाया गया। कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगा स्वजन ने आरोपित पत्नी व ससुरालीजन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर पुलिस को घेर लिया।

    कुछ ही देर में 200 से अधिक ग्रामीण आ गए। कोई बात न बनती देख शव को रुरुगंज-कुदरकोट मार्ग पर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। 30 मिनट तक सड़क को घेरे रहे। जिस वजह से यातायात प्रभावित हुआ। बिधूना, रुरुगंज व कुदरकोट थाने से पुलिस की टीम पहुंची। लोगों को समझाया।


    बुधवार को वैशौली गांव के पास युवक का शव मिला था। उसकी शिनाख्त रुरुगंज चौकी क्षेत्र के गांव कछपुरा निवासी किशनलाल के 45 वर्षीय पुत्र रामकेश राठौर के रूप में हुई। भाई राजेश कुमार ने बताया कि रामकेश की पहली पत्नी की मौत दो वर्ष पहले हो गई थी। वर्ष 2024 को रामकेश ने दूसरी शादी भरथना निवासी वर्षा राठौर से शादी की थी। अक्सर परिवार में विवाद होता रहता था। बुधवार को ससुराल पक्ष के लोग गांव कछपुरा आए थे। कहासुनी होने पर विवाद बढ़ गया था। इस गुस्से में रामकेश घर से निकल गया।

     

    देर शाम उसका शव वैशोली गांव के पास रेलवे लाइन मिला। अछल्दा थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा से जानकारी मिली कि भाई जोधपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से मरा है। इस बात का विश्वास नहीं हुआ। राजेश का आरोप है कि ससुरालीजन ने भाई के साथ मारपीट की। इसके बाद उसकी हत्या कुल्हाड़ी से कर दी। शव को रेलवे लाइन पर फेंक हादसे का रूप दिया गया। गुरुवार को शिनाख्त हुई लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में राजेश व उसका छोटा भाई श्याम के होने से पोस्टमार्टम नहीं हुआ। दोनों देर रात पहुंचे थे। शुक्रवार को चिचौली में पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव लाया गया।

     

    बिधूना कोतवाली प्रभारी मुकेश बाबू चौहान, रुरुगंज चौकी इंचार्ज राजेश यादव, कुदरकोट थानाध्यक्ष रामबालक शुक्ला समेत ऐरवाकटरा थाने की पुलिस गांव पहुंची थी। ग्रामीणों के साथ ही युवक के स्वजन ने पुलिस को घेर लिया। शव का अंतिम संस्कार न करने की बात कहते हुए आरोपित पत्नी व उसके स्वजन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। वहीं स्वजन की नाराजगी व पुलिस को घिरा देख पत्नी व उसके स्वजन मौके से कहीं चले गए। मुकेश बाबू चौहान का कहना है कि स्वजन की बात को सुनते हुए तहरीर के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।