Auraiya में कोच में चढ़ते समय पैर फिसला, ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसा यात्री, पैर कटने से दर्दनाक मौत

संवादसूत्र, दिबियापुर (औरैया)। फफूंद रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस के कोच में चढ़ते समय एक यात्री पैर फिसलने से प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच गिर गया। उसके साथी उसे जब तक संभालते इससे पहले ट्रेन चल दी। जिस वजह से युवक के पैर कट गए। वहीं हादसा देख यात्रियों के चिल्लाने पर लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। गंभीर हालत में यात्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिबियापुर में लाया गया। जहां चिकित्सक ने मृत बता दिया। बुधवार सुबह करीब चार बजे हुआ। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन इटावा के लिए रवाना हो सकी। चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने बताया कि यात्री रतलाम जिले के नामावली गांव का रहने वाला था। जो कि मजदूरी करता था।



मध्य प्रदेश के रतलाम जनपद के नामाली निवासी 26 वर्षीय ईश्वर पुत्र रंजीत सिंह कंचौसी के पास सीमेंट की दीवार बनाने वाले प्लांट में काम करता था। बुधवार सुबह वह वापस अपने घर जाने के लिए फफूंद स्टेशन पर आया था। उसे इटावा से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उसके दो साथी साथ में थे। ट्रेन में चढ़ते समय उसका पैर पायदान पर फिसल गया। जिस वजह से वह प्लेटफार्म व ट्रेन के कोच के बीच फंस गया। पलक झपकते ही ट्रक पर गिर गया। ट्रेन का पहिया उसके पैर से निकल गया। हादसा देख यात्रियों ने चिल्लाते हुए लोको पायलट को ट्रेन रोकने के लिए कहा। यात्रियों का शोर सुनकर स्टेशन स्टाफ, आरपीएफ व जीआरपी के सिपाही भी बाहर आ गए। चौकी इंचार्ज ने बताया हादसे का पता लगते ही घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। खून ज्यादा निकल जाने की वजह से उसकी जान चली गई। स्वजन को सूचना दी गई।