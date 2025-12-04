Auraiya News: धुंध के बीच ट्रेनों की लेटलतीफी ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, 4 घंटे लेट पहुंची स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस

संवाद सूत्र, जागरण, औरैया। हल्की धुंध के बीच ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब चार घंटे से अधिक लेट फफूंद स्टेशन पर पहुंची। अन्य ट्रेनों का हाल भी कुछ ऐसा ही था।

ट्रेनों के स्टेशन पर देरी से पहुंचे से यात्रियों का सफर सुगम नहीं हो पा रहा है। फफूंद, कंचाैसी, अछल्दा स्टेशन पर ठहरने वालीं अधिकांश ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं।

लखनऊ से कानपुर होकर नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस फफूंद स्टेशन पर शाम पांच बजकर 47 मिनट पर आती है। यह ट्रेन साढ़े नौ बजे के बाद भी नहीं पहुंच सकी। स्टेशन पर यात्री परेशान दिखे। लखनऊ-आगरा फोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी देरी से पहुंची।