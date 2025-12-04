Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Auraiya News: धुंध के बीच ट्रेनों की लेटलतीफी ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, 4 घंटे लेट पहुंची स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस

    By Shashank Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    औरैया में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 4 घं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण, औरैया। हल्की धुंध के बीच ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब चार घंटे से अधिक लेट फफूंद स्टेशन पर पहुंची। अन्य ट्रेनों का हाल भी कुछ ऐसा ही था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेनों के स्टेशन पर देरी से पहुंचे से यात्रियों का सफर सुगम नहीं हो पा रहा है। फफूंद, कंचाैसी, अछल्दा स्टेशन पर ठहरने वालीं अधिकांश ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं।

    लखनऊ से कानपुर होकर नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस फफूंद स्टेशन पर शाम पांच बजकर 47 मिनट पर आती है। यह ट्रेन साढ़े नौ बजे के बाद भी नहीं पहुंच सकी। स्टेशन पर यात्री परेशान दिखे। लखनऊ-आगरा फोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी देरी से पहुंची।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट