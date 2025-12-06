Auraiya News: 20 वर्ष से अधिक उम्र के लिए था सीरप, बच्चे को दी तो हुई मौत, क्लीनिक सीज

जागरण संवाददाता, औरैया। बड़ों को दिए जाने वाले कफ सीरप के पीने से एक बच्चे की मौत के मामले में सीएमओ डा. सुरेंद्र कुमार सिंह ने ड्रग इंस्पेक्टर डा. ज्योत्सना सिंह के साथ बिधूना स्थित गुरु प्रसाद क्लीनिक पर शनिवार दोपहर बाद छापेमारी की। जहां से सीरप व कुछ अन्य दवाओं को कब्जे में लिया गया।

सैंपल जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया। डा. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि क्लीनिक को सीज कर दिया गया है। आसपास संचालित हो रहे अन्य दवाखानों में भी जांच कराई गई है। जो कफ सीरप बच्चे को दिया गया, वह 20 वर्ष से अधिक लोगों के लिए है। डोज की मात्रा अधिक होने से बच्चे की जान गई है।



गांव पटना बेला निवासी सचिन कुमार गुरुवार सुबह पत्नी नेहा व दोनों बेटे 18 माह के रोहन व नौ महीने के सोहन रिश्तेदार के साथ ऐरवाकटरा के दोवामाफी मंदिर गए थे। जहां सोहन का मुंडन कराने के बाद रिश्तेदार अपने-अपने घर चले गए। सचिन कुछ दूरी पर गांव नगला कहारन में साढ़ू के यहां पत्नी व बच्चों के साथ चला गया था।