Auraiya News: गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में बनेगी सीसीयू यूनिट, भूमि चयनित
औरैया में मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सीसीयू यूनिट का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि का चयन हो गया है। इस यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें अन्य शहरों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, औरैया। मेडिकल कॉलेज में अब सीसीयू यूनिट बनने जा रही है। इसके लिए भूमि चयनित करके शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में गंभीर मरीज भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए स्टाफ भी अलग से भर्ती होगा। इसमें गंभीर मरीजों को देखभाल होगी और उनका इलाज होगा।
चिचौली स्थित मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भूमि चयनित कर ली है। जानकारी के मुताबिक सीसीयू में आपातकालीन कक्ष होगा। माइनर ऑपरेशन व दो मेजर ऑपरेशन कक्ष होंगे। इसके साथ ही एक अल्ट्रासाउंड कक्ष होगा। महिलाओं के लिए मेटरनिटी वार्ड सहित दो लेबर टेबल, एक स्टेरलाइजेशन कक्ष होगा।
यूनिट में मरीजों के लिए आधुनिक उपकरण आएंगे। क्रिटिकल केयर यूनिट उन लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल है, जिन्हें जीवन-घातक चोटें और बीमारियां हैं। यह आमतौर पर गहन देखभाल इकाई (आइसीयू) में होता है। विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की एक टीम 24 घंटे देखभाल प्रदान करती है। इसमें महत्वपूर्ण संकेतों की लगातार निगरानी करने के लिए मशीनों का उपयोग शामिल है।
इस यूनिट के बनने से दिल के मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। यूनिट बनने से जिले के लोगों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना होगा। एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी तक गंभीर मरीजों को उनके स्वजन इटावा या कानपुर ले जाते थे। लेकिन, अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी।
सीसीयू यूनिट में सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। प्राचार्य डॉ. मुकेशवीर सिंह ने बताया कि सीसीयू यूनिट को लेकर जगह फाइनल हो चुकी है। जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी।
