Auraiya Murder Case:  चोरी करने घर में घुसे 2 लोग, बुजुर्ग महिला के जागने पर मार डाला, साजिश में शामिल महिला सहित 4 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बिधूना(औरैया)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंथरा में 62 वर्षीय भूरी देवी की हत्या के मामले का पुलिस ने राजफाश करने का दावा किया है। कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों के कब्जे से चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई है।



पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर को ग्राम बंथरा में भूरी देवी का शव घर के अंदर मिला था। वह गांव में अकेली रहती थीं, जबकि उनके पति अनंगपाल और दोनों बेटे हरियाणा के फरीदाबाद में निजी नौकरी करते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर राजफाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया था। पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।



पुलिस के अनुसार, संदिग्धों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बेला-बिधूना मार्ग से दानवीर सिंह उर्फ गोलू धाकरे, रेनू सेंगर और रजित सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गोलू ने कथित तौर पर बताया कि दशहरा से पहले रेनू ने भूरी देवी के घर में नकदी और आभूषण होने की जानकारी दी थी। इसके बाद चोरी की योजना बनाई गई।