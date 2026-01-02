अब डॉक्टरों की लेटलतीफी पर लगेगी लगाम, औरैया मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई बायोमीट्रिक हाजिरी

जागरण संवाददाता, औरैया। मेडिकल कॉलेज चिचौली में कर्मचारियों और डॉक्टरों की लेटलतीफी पर लगाम लगाने के लिए नए वर्ष से बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से बायोमीट्रिक मशीनें लगवा दी गई हैं। पहले दिन अस्पताल पहुंचे डॉक्टर व कर्मचारियों ने बायोमीट्रिक मशीन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

सीएमएस प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से डॉक्टर व अन्य स्टाफ के देरी से आने की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। शासन के निर्देश पर गुरुवार से बायोमीट्रिक हाजिरी शुरू करा दी गई है।