    अब डॉक्टरों की लेटलतीफी पर लगेगी लगाम, औरैया मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई बायोमीट्रिक हाजिरी

    By Jitendra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:44 AM (IST)

    औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और कर्मचारियों की लेटलतीफी रोकने के लिए नए साल से बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन न ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेडिकल कालेज में बायोमीट्रिक हाजिरी लगाते स्वास्थ्यकर्मी।

    जागरण संवाददाता, औरैया। मेडिकल कॉलेज चिचौली में कर्मचारियों और डॉक्टरों की लेटलतीफी पर लगाम लगाने के लिए नए वर्ष से बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है।

    अस्पताल प्रशासन की ओर से बायोमीट्रिक मशीनें लगवा दी गई हैं। पहले दिन अस्पताल पहुंचे डॉक्टर व कर्मचारियों ने बायोमीट्रिक मशीन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

    सीएमएस प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से डॉक्टर व अन्य स्टाफ के देरी से आने की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। शासन के निर्देश पर गुरुवार से बायोमीट्रिक हाजिरी शुरू करा दी गई है।

    अब मशीन में अंगूठा लगाने पर ही उनकी हाजिरी मानी जाएगी। इससे डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा। मेडिकल कॉलेज के सभी कर्मचारियों पर समय से पहुंचने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा।

    अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भी बायोमीट्रिक हजारी के अनुरूप ही होगा। जिससे बायोमेट्रिक हज़ारी का कड़ाई से पालन हो सकेगा। डॉक्टरों के समय से आने का मरीजों को भी पूरा लाभ मिलेगा।

