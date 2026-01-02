कानपुर-इटावा हाईवे पर जैतापुर गांव के सामने बनेगा ओवरब्रिज, निर्माण को मिल गई मंजूरी

जागरण संवाददाता, औरैया। सड़क सुरक्षा व जीवन रक्षा पर ध्यान देते हुए कानपुर-इटावा हाईवे पर लोगों को सुरक्षित किए जाने की दिशा में प्रयास हो रहे। इसी कड़ी में सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सों पर ध्यान देते हुए आवागमन के रास्तों को सुगम बनाया जा रहा।

18 दिसंबर 2025 को इटावा लोकसभा सीट से सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे द्वारा सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र पर बात बनी है। जैतापुर, जनेतपुर धौरेरा गांव के सामने हाईवे पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। जैतापुर ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार यादव की ओर से यह मांग रखी गई थी।

दो दिन पहले जताई गई सहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने कागजी कार्यों को शुरू करा दिया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर कार्य जल्द होगा। एस्टीमेंट बनाने के साथ जल्द ग्राउंड रिपोर्ट एनएचएआइ को दिए जाने का निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-19 कानपुर इटावा हाईवे औरैया जनपद की सीमा से करीब 32 किलोमीटर होकर निकला है। इस पर अनंतराम राम टोल प्लाजा भी है। मिहौली कट से यह राजमार्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है। ऐसी स्थिति में हाईवे पर वाहनों की दबाव अधिक है। हाईवे किनारे बसे गांवों के लोगों द्वारा शहर या फिर कस्बा आने के लिए हाईवे को अपनाना पड़ता है। सर्विस रोड आधे अधूरे हैं। ऐसे में खतरा मोल कहीं न कहीं लेना पड़ता है।

मंडी समिति के सामने व कानपुर मार्ग पर इंडियन आयल के पास ओवरब्रिज बनाने की मांग काफी समय से चली आ रही। इन दोनों ही स्थलों से पांच से सात किमी क्षेत्र में कोई अंडरपास न होने की किसानों ही नहीं व्यापारियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इनमें से मंडी समिति के सामने फुट ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति करीब एक साल पहले मिल गई तो जनता महाविद्यालय अजीतमल के सामने भी फुट ओवरब्रिज को लेकर सहमति बनी। बीते वर्ष दिसंबर माह में जैतापुर ग्राम पंचायत से जुड़े गांवों व इससे सटी पंचायत के गांवों के अलावा आसपास की आबादी को ध्यान में रखते हुए जैतापुर गांव के सामने सुदिति ग्लोबल स्कूल समीप ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी गई।