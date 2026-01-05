Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के पास दबोचा गया शातिर गोतस्कर, अर्टिगा कार सीज

    By Jitendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:22 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के पास पुलिस ने एक गोतस्कर राजीव कुमार राजपूत को गिरफ्तार किया है। उसकी अर्टिगा कार जब्त कर गोहत्या व पशु क्रूरता क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, औरैया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के पास सर्विस रोड से सोमवार सुबह एक गोतस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से मिली अर्टिगा कार को सीज करते हुए आरोपित से ऐरवाकटरा थाने में पूछताछ की गई।

    गोहत्या व पशु क्रूरता के दर्ज मामलों के आधार पर न्यायालय से इटावा जेल भेजने की कार्रवाई हुई। एक जनवरी को पुलिस ने एक और आरोपित को ऐरवाकटरा-कुदरकोट मार्ग से पकड़ा था।

    ऐरवाकटरा थाने के उप निरीक्षक हरिहर सिंह मय हमराह सूचना के आधार पर उमरैन पुल स्थित एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर चेकिंग में लगे थे। इसी दौरान वांछित राजीव कुमार राजपूत उर्फ राजू पुत्र सियाराम निवासी पूठा कोतवाली अजीतमल को सर्विस रोड पर आगरा की तरफ 100 कदम की दूरी पर सुबह 9.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

    आरोपित राजीव पर अजीतमल में कई मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर पुलिस ने एक जनवरी गुरुवार को मनोज दोहरे पुत्र सुरेश दोहरे को ऐरवाकटरा-कुदरकोट मार्ग पर नगला हिरमी बंबा से 100 कदम पहले ऐरवाकटरा की तरफ से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। मनोज दोहरे रत्नीपुर भीखेपुर कोतवाली अजीतमल निवासी है।

    पुलिस का कहना है कि पांच दिनों में दो आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। जबकि, 29 दिसंबर को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से लोडर में लदे 20 गोवंशियों को बरामद करते हुए दो आरोपित श्याम कश्यप निवासी ग्राम मुअज्जम नगर सहादतगंज लखनऊ थाना ठाकुरगंज व अजीतमल के भीखेपुर गांव निवासी राकी उर्फ राक्सी को गिरफ्तार किया था।