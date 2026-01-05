आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के पास दबोचा गया शातिर गोतस्कर, अर्टिगा कार सीज

जागरण संवाददाता, औरैया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के पास सर्विस रोड से सोमवार सुबह एक गोतस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से मिली अर्टिगा कार को सीज करते हुए आरोपित से ऐरवाकटरा थाने में पूछताछ की गई।

गोहत्या व पशु क्रूरता के दर्ज मामलों के आधार पर न्यायालय से इटावा जेल भेजने की कार्रवाई हुई। एक जनवरी को पुलिस ने एक और आरोपित को ऐरवाकटरा-कुदरकोट मार्ग से पकड़ा था। ऐरवाकटरा थाने के उप निरीक्षक हरिहर सिंह मय हमराह सूचना के आधार पर उमरैन पुल स्थित एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर चेकिंग में लगे थे। इसी दौरान वांछित राजीव कुमार राजपूत उर्फ राजू पुत्र सियाराम निवासी पूठा कोतवाली अजीतमल को सर्विस रोड पर आगरा की तरफ 100 कदम की दूरी पर सुबह 9.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

आरोपित राजीव पर अजीतमल में कई मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर पुलिस ने एक जनवरी गुरुवार को मनोज दोहरे पुत्र सुरेश दोहरे को ऐरवाकटरा-कुदरकोट मार्ग पर नगला हिरमी बंबा से 100 कदम पहले ऐरवाकटरा की तरफ से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। मनोज दोहरे रत्नीपुर भीखेपुर कोतवाली अजीतमल निवासी है।