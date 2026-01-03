औरैया में 73.42 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज, यातायात होगा सुगम

जागरण संवाददाता, औरैया। आने वाले समय में नहर पुल से रेलवे क्रासिंग 13 बी तक लगने वाले जाम की समस्या दूर होगी। इसके लिए 73.42 करोड़ रुपये के बजट से बाईपास ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसी बजट में फुट ओवरब्रिज बनाने का कार्य भी होगा। राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने रेलवे की टीम के साथ तकनीकी बिंदुओं का परीक्षण किया।

कानपुर–इटावा रेल सेक्शन पर स्थित अछल्दा में प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे रेलवे, सेतु निगम सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने स्थल का विस्तृत सर्वे किया। सर्वे कार्य रेलवे के सेक्शन अधिकारी आरके पांडेय तथा सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर वीके सेन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। संयुक्त टीम ने फफूंद सड़क से होते हुए आदर्श इंटर कालेज के पीछे, इनायतपुर गांव के बगल से गुजरते हुए निचली गंग नहर पुल से जोड़ने के प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने रेलवे खंभा संख्या 1116/16 से 17 के बीच 73 करोड़ 42 लाख 25 हजार की स्वीकृति की गई। ओवरब्रिज की निकासी (एलाइनमेंट) तय करने के लिए नक्शे के अनुसार मौके पर तकनीकी बिंदुओं का परीक्षण किया। बताया गया कि प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज की कुल लंबाई लगभग 1.8 किलोमीटर होगी। यह ओवरब्रिज आदर्श इंटर कालेज के पीछे से निकलकर नहर बाजार पुल को पार करेगा और आगे मुख्य मार्ग से जुड़ेगा।इसके निर्माण से अछल्दा कस्बे में रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

साथ ही भारी वाहनों के आवागमन में सुगमता आएगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। सर्वे के दौरान रेलवे विभाग से एस राठौर, नहर विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वन विभाग के अधिकारी तथा सेतु निगम के तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे।