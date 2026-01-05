औरैया के अछल्दा में 73.42 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, औरैया। रेलवे क्रासिंग 13 बी पर लगने वाले जाम की समस्या आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। रास्ता सुगम व सुरक्षित होगा। कानपुर–इटावा रेलखंड के अछल्दा पूर्वी साइड प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज के निर्माण की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।

सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की टीम ने भूमि सर्वे व नापजोख का कार्य शुरू किया। सर्वे के दौरान रेलवे खंभा संख्या 1116/16 से 1116/20 के बीच स्थल का निरीक्षण किया गया। करीब 73.42 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों में खर्च होंगे।

20 करोड़ 36 लाख 62 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सेतु निगम की टीम में जूनियर इंजीनियर संकेत कुमार, सर्वेयर सुशील कुमार और फिरोज कुमार शामिल रहे। टीम ने प्रस्तावित ओवरब्रिज के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया तथा निर्माण की संभावित दिशा और स्थिति को लेकर प्रारंभिक आकलन किया।

अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के आधार पर ओवरब्रिज का क्षैतिज एलाइनमेंट (दिशा एवं वक्रता) व वर्टिकल एलाइनमेंट (ऊंचाई और ढलान) निर्धारित किया जाएगा। इन्हीं तकनीकी मानकों के अनुरूप डिजाइन तैयार किया जाएगा, जिससे ओवरब्रिज सुरक्षित, यातायात के अनुकूल और लागत के लिहाज से किफायती हो सके।

प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज की कुल लंबाई लगभग 1.8 किलोमीटर है। इसके निर्माण के लिए 73 करोड़ 42 लाख 25 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 20 करोड़ 36 लाख 62 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

अवमुक्त धनराशि में से 16 करोड़ 4 लाख 65 हजार रुपये अनुदान संख्या–57 तथा चार करोड़ 31 लाख 97 हजार रुपये अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां पहले सुनिश्चित की जाएंगी।