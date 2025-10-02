Language
    सीएम का फोटो एडिट कर लगा दिए जानवर के नाक-कान, फेसबुक पर फाेटो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Saurav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:25 AM (IST)

    अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर और संभल में भी इसी तरह के मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं जहाँ युवकों ने मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

    हसनपुर पुलिस हिरासत में वाहिद सैफ। सौजन्य से पुलिस

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को एडिट करके जंगली जानवर के कान नाक लगाकर फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजू राणा ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक युवक की फेसबुक आईडी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एडिट फोटो को देखकर कोतवाली में तहरीर दी।

    मुख्यमंत्री के फोटो को एडिट देखकर पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। आरोपित की पहचान वाहिद सैफ निवासी कोट पश्चिमी लाल मस्जिद हसनपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उसे पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर ही उसने मुख्यमंत्री के पहले से एडिट फोटो को कापी करके अपनी फेसबुक आईडी से प्रसारित कर दिया था, जिसका उसे पछतावा है। माफी मांगते हुए आरोपित ने भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की गुहार लगाई है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि आरोपित वाहिद सैफ को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।

    सीएम का फोटो एडिट कर प्रसारित करने पर युवक का चालान

    वहीं, रामपुर जिले के सैफनी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो को एडिट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपितवसीम (21) पुत्र जुम्मा, निवासी ग्राम भुडासी, हाल निवासी मुहल्ला तेलीपुरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। आरोपी का चालान कर न्यायालय को भेज दिया गया है।

    सीएम की आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने वाला गिरफ्तार

    संभल जिले के बनियाठेर क्षेत्र के गांव नेहटा निवासी दूसरे संप्रदाय के एक युवक ने मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी का आपत्तिजनक फोटो बनाकर उसको इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    इस पर बाकरपुर भौंतरी गांव निवासी छात्र शक्ति करणी सेना के जिलाध्यक्ष रजत रघुवंशी ने थाने में तहरीर देकर मुख्यमंत्री का फोटो पर गलत तरीके से मुखौटा लगाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की।

    थाना प्रभारी मनोज वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर गांव नेहटा निवासी समीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपित को पकड़ लिया है।