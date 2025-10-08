मछली पकड़ने गए ग्रामीण की गंगा के पानी में डूबकर मौत, डेढ़ घंटे बाद गोताखोरों की मदद से बरामद हुआ शव

हसनपुर के धौरिया बिड़ला गांव के पास गंगा नदी में मछली पकड़ते समय एक ग्रामीण की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने डेढ़ घंटे बाद शव बरामद किया। मृतक मुनिदेव झुरैरी गांव का निवासी था और अपने साथी श्याम सिंह के साथ मछली पकड़ने गया था। उसकी मृत्यु से परिवार में शोक है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव झुरैरी निवासी 40 वर्षीय मुनिदेव बुधवार सुबह करीब दस बजे अपने गांव निवासी श्याम सिंह के साथ गंगा में मछली पकड़ने गए थे। यहां ग्राम धौरिया बिलाड़ा के पास मछली पकड़ते हुए मुनिदेव गहरे जल में डूब गए। साथी के डूबने पर श्याम सिंह ने शोर मचा दिया। जिसे सुनते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

गोताखोरों की मदद से डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद शव मिल सका। उधर गृहस्वामी की मृत्यु की सूचना से परिवार में चीत्कार मच गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। मृतक ने अपने पीछे पत्नी भोली के अलावा एक बेटा और एक बेटी छोड़ा है। उल्लेखनीय है कि गंगा में मछली पकड़ने के फेर में पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की जान जा चुकी है।