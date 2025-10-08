यूपी के इस जिले में सरकारी जमीनों से हटेंगे अवैध कब्जे, CM योगी के निर्देश के बाद SDM को सौंपी गई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमरोहा जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन और धनौरा में रामलीला मैदान की पैमाइश की जाएगी। हसनपुर के रहरा में चारागाह की जमीन पर हुए कब्जों को भी हटाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सभी तहसीलों के एसडीएम को ग्राम समाज और निकायों की सरकारी जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर, नन्हेड़ा अलियारपुर में चिह्नित साप्ताहिक बाजार की जमीन से जल्द ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
जिस सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, उसको हटवाया जाएगा। अवैध कब्जा किसी कीमत पर सहन नहीं होगा। इसके लिए सभी तहसीलों के एसडीएम को निर्देशित कर दिया है। - गरिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
