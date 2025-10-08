मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमरोहा जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन और धनौरा में रामलीला मैदान की पैमाइश की जाएगी। हसनपुर के रहरा में चारागाह की जमीन पर हुए कब्जों को भी हटाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सभी तहसीलों के एसडीएम को ग्राम समाज और निकायों की सरकारी जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर, नन्हेड़ा अलियारपुर में चिह्नित साप्ताहिक बाजार की जमीन से जल्द ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इसी प्रकार, धनौरा नगर पालिका क्षेत्र में रामलीला मैदान की पैमाइश का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रशासन इस दिशा में पूरी तैयारी कर रहा है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के रहरा में तमाम लोगों ने चारागाह की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। अपने आवास व दुकानें तक उसमें बना ली हैं। इसके बाद भी काफी जमीन लोगों ने कब्जा रखी है।

इसके अलावा ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन पर ही लोगों ने कब्जा कर दुकानें खड़ी कर दी हैं। जिसकी पैमाइश कार्य में अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। इसलिए उसकी दोबारा से पैमाइश के निर्देश दिए गए हैं।