    यूपी बोर्ड परीक्षा 2026: वॉयस रिकॉर्डर और सीसीटीवी से नकल पर नकेल, अमरोहा में कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:11 PM (IST)

    अमरोहा में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से सीसीटीवी कैमरों और वॉयस रिकॉर्डर की निगरानी में होंगी। 68 केंद्रों पर 51,277 परीक्षार्थी दो पालियों में ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। यूपी बोर्ड परीक्षा वाइस रिकार्डर संग सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान अगर कोई परीक्षार्थी बात करता है तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम से सीधी की जाएगी। निगरानी के लिए डीआइओएस कार्यालय के जिला पुस्तकालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।

    परीक्षा के दौरान बात करने पर परीक्षार्थियों की आवाज वाइस रिकॉर्डर में होगी कैद

    यूपी बोर्ड परीक्षा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की 18 फरवरी से दो पालियों में परीक्षा संचालित हैं। जिसमें 51277 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 68 कालेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए वाइस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। जिसमें किसी शिक्षक के बाेलकर नकल कराने या परीक्षार्थियों की बातचीत सीधे वाइस रिकॉर्डर में कैद हो जा जाएगी।

    इसकी निगरानी सीधे कंट्रोल रूम से की की जाएगी। क्योंकि कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के पीछे बने जिला पुस्तकालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।

    कॉलेजों से शिक्षकों की सूची तलब


    यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में कक्ष निरीक्षकों की डयूटी लगाई जाएगी। इसके लिए सभी राजकीय, सहायता प्राप्त व निजी कालेजों के प्रधानाचार्यो से शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि उनके समय से ड्यटी कार्ड बनाए जा सके हैं।

    डीआओएस डॉ. प्रवेश कुमार ने बताया कि 20 प्रतिशत कालेजों से शिक्षकों की सूची मिल चुकी है। जबकि अन्य कालेजों से अभी नहीं मिली है। शीघ्र ही शिक्षकों की सूची उपलब्ध न कराने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

    केंद्र व्यवस्थापकों से भी मांगा विवरण


    डीआओएस डॉ. प्रवेश कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापकों से भी जानकारी मांगी गई है कि केंद्र में कितने परीक्षार्थी बैठने की क्षमता है। परीक्षा के दौरान कितने शिक्षकों की ड्यूटी की आवश्यकता है।