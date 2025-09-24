Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा के टाइल्स शोरूम में बड़ी चोरी, गोदाम का शटर तोड़कर लाखों का माल उड़ा ले गए चोर!

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:56 AM (IST)

    टाइल्स शोरूम के गोदाम का शटर तोड़कर चोरों ने 2.5 लाख रुपये की चोरी की। चोर एक लाख रुपये नकद पीतल की टोटियां और कैमरे की डीवीआर ले गए। शोरूम मालिक इरफान ने बताया कि गोदाम का शटर टूटा हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। थाने में तहरीर दी गई है और पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शाेरूम की चोरी के बारे में जानकारी देते शाेरूम संचालक।

    जागरण संवाददाता, गजरौला/अमराेहा। हाईवे किनारे स्थित मोहल्ला भानपुर खालसा में टाइल्स शोरूम के गोदाम का शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर एक लाख रुपये की नकदी सहित ढाई लाख रुपये का माल समेटकर ले गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर 112 डायल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की तहरीर थाने में दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टाइल्स शोरूम के गाेदाम का शटर तोड़कर ढाई लाख की चोरी

    मंडी धनौरा के मोहल्ला कटरा निवासी इरफान का भानपुर में हाईवे किनारे पर ही टाइल्सों का शोरूम है। बराबर में गोदाम है और गोदाम के अंदर से ही शोरूम में जाने का रास्ता भी बना हुआ है। शोरूम स्वामी के मुताबिक राेजाना की तरह मंगलवार की रात को बंद कर गए थे लेकिन, बुधवार की सुबह में आकर देखा तो शाेरूम के गोदाम का शटर टूटा हुआ मिला।

    मोहल्ला भानपुर खालसा में हुई घटना, 112 डायल पुलिस पहुंची

    चोर यहां से एक लाख रुपये की नकदी, एक लाख रुपये की कीमत की पीतल की टोटियां, कैमरे की डीबारआर सहित लगभग ढाई लाख रुपये का माल ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। फिर 112 डायल पुलिस भी आ गई। थाना पुलिस को तहरीर दी गई है।

    प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। 