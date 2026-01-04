Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरनगर-हिसार के बाद सोनीपत से जुड़े नकली कैप्सूल बिक्री के तार, औषधि विभाग ने जारी किया नोटिस

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:29 PM (IST)

    अमरोहा में नकली डीएच रेब डीएसआर कैप्सूल की जांच मुजफ्फरनगर और हिसार के बाद अब सोनीपत तक पहुंच गई है। औषधि विभाग ने सोनीपत की फर्म एम/एस माईमेड हेल्थ क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। गैस व अल्सर आदि की समस्या से निजात दिलाने वाले डीएच रेब डीएसआर कैप्सूल के नकली पाए जाने के बाद औषधि विभाग ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    मुजफ्फरनगर, हरियाणा के हिसार के बाद नकली कैप्सूल बिक्री के तार जनपद सोनीपत से भी जुड़ गए हैं। अब विभाग ने एम/एस माईमेड हेल्थ केयर एथखेवट नंबर 315, खाता नंबर 401, किलो नंबर 4/96-5, रथधना रोड, ओपरोड बंदेपुर गवरमेंट स्कूल बायापुर, सोनीपत को नोटिस जारी किया है। जिसमें कैप्सूल की बिक्री को तत्काल रोकने और विक्रय किए गए कैप्सूल को वापस मंगवाने के लिए कहा गया है।

    यह है पूरा मामला

    गत 29 जुलाई 2025 को औषधि निरीक्षक रूचि बंसल ने सिनौरा रोड डिडौली स्थित हनफी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। यहां से उन्होंने गैस व अल्सर आदि की समस्या से निजात दिलाने वाले कैप्सूल डीएच रेब डीएसआर का नमूना भरा था और जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था।

    गत चार दिसंबर को दवाई की जांच रिपोर्ट औषधि विभाग को प्राप्त हुई थी। जांच में दवा नकली पाई गई थी। इसमें पता चला था कि कैप्सूल में साल्ट रैबेप्रेजोल सोडियम और डोमेप्रोडीन की जगह सफेद चूरा भरा था।

    22_08_2022-medicines_23000600

    इसके बाद औषधि निरीक्षक ने मुजफ्फरनगर के बसीर आटा चक्की, सुजरू रोड जामियानगर के पास स्थित होलसेल सप्लायर मैसर्स अमन मेडिकल एजेंसी को माल न बेचने का नोटिस जारी किया था और एक साल का माल से जुड़ा ब्योरा मांगा था।

    किससे उसने दवा खरीदी, यह भी पूछा था। उसने जवाब विभाग को उपलब्ध कराते हुए बताया था कि उसने औषधि का क्रय फर्म ड्रग हब (ओपीसी) प्रा.लिमिटेड, स्थित मंडी रोड, बरवाला हिसार हरियाणा के द्वारा किया गया है।

    इसके बाद विभाग ने उस फर्म को नोटिस जारी कर दवा की बिक्री रोकने और क्रय किए जाने वाली फर्म की जानकारी मांगी थी। जिस पर उसने सोनीपत की फर्म एम/एस माईमेड हेल्थ केयर का नाम बताया था। अब विभाग ने उसको नोटिस भेजा है।

    नोटिस के जरिए यह दिए निर्देश, मांगी जानकारी

    • औषधि का विक्रय तत्काल रोक दें।
    • औषधि के क्रय विक्रय बीजक की तीन सत्यापित प्रतियां कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
    • औषधि का कितना स्टाक है, इसकी सूचना उपलब्ध कराएं।
    • औषधि का वितरण जहां पर भी किया गया हो, उसको तुरंत वापस मंगवाएं और कार्यालय को अवगत कराएं।

    नकली कैप्सूल की जांच चल रही है। हरियाणा के सोनीपत की फर्म एम/एस माईमेड हेल्थ केयर को नोटिस जारी कर कुछ जानकारियां मांगी गई हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई होगी।
    रुचि बंसल, निरीक्षक औषधि विभाग