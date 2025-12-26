खेलते-खेलते खंडहर तक पहुंच गए स्कूल के बच्चे, देखा कुछ ऐसा मचाने लगे शोर, जमा हुए लोग तो पहुंची पुलिस, फिर…

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गुरुवार सुबह बंद पड़े स्कूल के खंडहर में कपड़े में लिपटा नवजात का शव मिला है। उसके गले में दुपट्टे का फंदा लगा था। चर्चा है कि जन्म के बाद नवजात का गला घोट कर हत्या करने के बाद शव यहां फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कुरैशी स्थित चौपाल के पास स्थित बंद पड़े स्कूल के खंडहर भवन का है। सुबह लगभग 10 बजे के करीब कुछ बच्चे खेलते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने कूड़े के ढेर पर कपड़े में लिपटा नवजात का शव देखा। उन्होंने बाहर जाकर शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई।

देखा कि नवजात का शव कपड़े में लिपटा हुआ था। उसके गले में दुपट्टा के फंदा था। थोड़ी ही देर में मौके पर प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर भी पहुंच गए। मामले की जांच की तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

चर्चा है कि किसी बिन ब्याही युवती ने बच्चे को जन्म दिया होगा। उसके बाद स्वजन ने बदनामी के डर से नवजात को यहां फेंक दिया है। मुहल्ले के लोग भी तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

मेरठ में चल रहा गजरौला में मिले नवजात का उपचार गजरौला के गांव भीकनपुर शुमाली में भी 16 दिसंबर की सुबह को खंडहर में कूड़े के ढेर पर नवजात मिला था। वह जीवित था। लिहाजा गांव के चमन सिंह व उनकी पत्नी रूबी ने उसे उपचार के लिए गजरौला के निजी अस्तपात में भर्ती कराया था। बाद में उसे बाल कल्याण समिति ने बेहतर उपचार के लिए मेरठ के मेडिकल कालेज भेज दिया था। जहां नवजात उपाचराधीन है।